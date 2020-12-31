ТОП-5 надежных методов загадать желание в новогоднюю ночь

Под бой курантов россияне обычно стараются как можно скорее сжечь бумажку с желанием и выпить шампанское с ее пеплом. Но на самом деле существует куда больше способов добиваться желаемого. Об этом рассказали медиумы Элена Гамаюн и Анна Гехман.

Пепел в бокале

Хотя способ с сожжением бумажки и выпиванием ее пепла и самый популярный, нельзя отрицать его действенность. Все дело в том, что люди обычно сильно верят, что все получится. Визуализация и помогает желаниям сбываться.

«Нужно больше мечтать, больше желать, тогда в жизни все будет получаться», — посоветовала Гехман.

Сила огня

Вместо сжигания написанных на бумаге желаний можно просто загадать их и развести небольшой огонь дома. Зажженная свеча, благовония, подношения духам в виде сладостей и фруктов очень помогают исполнению мечты.

Главное — дать огню самостоятельно догореть и правильно выбрать место. Нужно ставить свечу только юго-восточной части комнаты, квартиры или дома.

«Там сконцентрирована сила огня, а разжигание пламени в этом месте активизирует зону успеха, положительных изменений и событий в жизни», — привел слова медиума ФАН.

Сила свечи

Веру в силу огня поддерживает и медиум Элена Гамаюн. Она рассказала, что разный цвет, размер и происхождение свечей отвечают за разные желания. Красный цвет принесет любовь, зеленый — достаток, а церковные свечи — здоровье, удачу и даже долгожданную беременность.

Желание на свечах не терпит суеты. Нужно обмотать их бумажной лентой с написанным на нем пожелании, обвязать красной нитью и дождаться, пока она сгорит полностью.

«Данный обряд можно совершать ночью или рано утром. Зажигаете свечу, смотрите на пламя и думаете о своем желании», — уточнила Гамаюн.

Пока свеча не догорит, нельзя вставать с места, иначе желание не сбудется. Когда она погаснет, нужно положить ее остатки с монеткой под дерево и вознести благодарность. Хотя способ кажется непростым, он помогает в самых сложных случаях.

Карта желаний

Составление карты желаний — довольно популярная практика, но заниматься этим в новогоднюю ночь не получится. Следует заранее обдумать свои желания и нанести их на лист бумаги или картона в виде текста, а лучше — картинок.

Около полуночи следует взять карту желаний в руки и по очереди представить в воображении все из загаданного.

«После этого нужно закрепить карту на видном месте, чтобы в течение года она попадалась на глаза», — уточнила Анна Гехман.

Такой метод будет служить визуализацией и стимулировать на движение к поставленной цели. Кроме того, это укрепляет связь со Вселенной, которая помогает мечтам сбываться.

Собственная реальность

Элена Гамаюн убеждена, что в некоторых случаях рисовать карту желаний не требуется. Это относится к людям с очень развитым воображением. Сила визуализации у них такова, что они буквально из ниоткуда создают желаемое.

Для этого требуются способности к духовным практикам, готовность заниматься медитацией и вера в материализацию желаний.

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