ТОП-5 надежных методов загадать желание в новогоднюю ночь
Медиумы Анна Гехман и Элена Гамаюн пояснили, какие условия помогают мечтам сбываться.
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Под бой курантов россияне обычно стараются как можно скорее сжечь бумажку с желанием и выпить шампанское с ее пеплом. Но на самом деле существует куда больше способов добиваться желаемого. Об этом рассказали медиумы Элена Гамаюн и Анна Гехман.
Пепел в бокале
Хотя способ с сожжением бумажки и выпиванием ее пепла и самый популярный, нельзя отрицать его действенность. Все дело в том, что люди обычно сильно верят, что все получится. Визуализация и помогает желаниям сбываться.
«Нужно больше мечтать, больше желать, тогда в жизни все будет получаться», — посоветовала Гехман.
Сила огня
Вместо сжигания написанных на бумаге желаний можно просто загадать их и развести небольшой огонь дома. Зажженная свеча, благовония, подношения духам в виде сладостей и фруктов очень помогают исполнению мечты.
Главное — дать огню самостоятельно догореть и правильно выбрать место. Нужно ставить свечу только юго-восточной части комнаты, квартиры или дома.
«Там сконцентрирована сила огня, а разжигание пламени в этом месте активизирует зону успеха, положительных изменений и событий в жизни», — привел слова медиума ФАН.
Сила свечи
Веру в силу огня поддерживает и медиум Элена Гамаюн. Она рассказала, что разный цвет, размер и происхождение свечей отвечают за разные желания. Красный цвет принесет любовь, зеленый — достаток, а церковные свечи — здоровье, удачу и даже долгожданную беременность.
Желание на свечах не терпит суеты. Нужно обмотать их бумажной лентой с написанным на нем пожелании, обвязать красной нитью и дождаться, пока она сгорит полностью.
«Данный обряд можно совершать ночью или рано утром. Зажигаете свечу, смотрите на пламя и думаете о своем желании», — уточнила Гамаюн.
Пока свеча не догорит, нельзя вставать с места, иначе желание не сбудется. Когда она погаснет, нужно положить ее остатки с монеткой под дерево и вознести благодарность. Хотя способ кажется непростым, он помогает в самых сложных случаях.
Карта желаний
Составление карты желаний — довольно популярная практика, но заниматься этим в новогоднюю ночь не получится. Следует заранее обдумать свои желания и нанести их на лист бумаги или картона в виде текста, а лучше — картинок.
Около полуночи следует взять карту желаний в руки и по очереди представить в воображении все из загаданного.
«После этого нужно закрепить карту на видном месте, чтобы в течение года она попадалась на глаза», — уточнила Анна Гехман.
Такой метод будет служить визуализацией и стимулировать на движение к поставленной цели. Кроме того, это укрепляет связь со Вселенной, которая помогает мечтам сбываться.
Собственная реальность
Элена Гамаюн убеждена, что в некоторых случаях рисовать карту желаний не требуется. Это относится к людям с очень развитым воображением. Сила визуализации у них такова, что они буквально из ниоткуда создают желаемое.
Для этого требуются способности к духовным практикам, готовность заниматься медитацией и вера в материализацию желаний.
Ранее 5-tv.ru писал, каким знакам зодиака нужно обязательно загадать желание до конца 2020 года.
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