«Месяц прожила в роддоме»: Борис Галкин рассказал о смерти первого ребенка
Актер считает, что не был готов к отцовству во время брака с актрисой Татьяной Федосеевой.
Фото: РИА Новости / Александр Натрускин
Советский и российский актер и режиссер Борис Галкин признался, что в его первом браке с коллегой по цеху Татьяной Федосеевой случилась страшная трагедия. О ней он рассказал в интервью Борису Корчевникову.
«Мы могли бы стать родителями. У нашей девочки было воспаление легких, она месяц прожила в роддоме. Даже не выписалась, умерла от острого воспаления легких», — поделился он.
73-летний артист с теплотой вспоминает первую супругу. Пара очень тяжело переживала потерю, но поддерживала друг друга.
«Татьяна была чуткой, искренней, внимательной, умела любить… С очень потрясающим голосом…», — рассказал он.
При этом Галкин считает, что тогда не был готов к отцовству, потому что ему приходилось очень много работать. Его брак с Федосеевой продлился не дольше трех лет.
У Бориса Галкина есть две взрослые дочери: 43-летняя Мария, рожденная в браке с третьей женой — Еленой Демидовой, и трехлетняя Анна — от четвертой супруги, певицы Инны Разумихиной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ноябре звезда «Орла и решки» Натали Неведрова потеряла ребенка.
Читайте также
86%
-0.03 89.32
0.14
Нашли ошибку?