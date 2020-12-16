«Месяц прожила в роддоме»: Борис Галкин рассказал о смерти первого ребенка

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Егор Измалкин
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Актер считает, что не был готов к отцовству во время брака с актрисой Татьяной Федосеевой.

«Месяц прожила в роддоме»: Борис Галкин рассказал о смерти первого ребенка

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Советский и российский актер и режиссер Борис Галкин признался, что в его первом браке с коллегой по цеху Татьяной Федосеевой случилась страшная трагедия. О ней он рассказал в интервью Борису Корчевникову.

«Мы могли бы стать родителями. У нашей девочки было воспаление легких, она месяц прожила в роддоме. Даже не выписалась, умерла от острого воспаления легких», — поделился он.

73-летний артист с теплотой вспоминает первую супругу. Пара очень тяжело переживала потерю, но поддерживала друг друга.

«Татьяна была чуткой, искренней, внимательной, умела любить… С очень потрясающим голосом…», — рассказал он.

При этом Галкин считает, что тогда не был готов к отцовству, потому что ему приходилось очень много работать. Его брак с Федосеевой продлился не дольше трех лет.

У Бориса Галкина есть две взрослые дочери: 43-летняя Мария, рожденная в браке с третьей женой — Еленой Демидовой, и трехлетняя Анна — от четвертой супруги, певицы Инны Разумихиной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ноябре звезда «Орла и решки» Натали Неведрова потеряла ребенка.

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