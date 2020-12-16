Видео первого полета гражданского регионального самолета Ил-114-300

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Светлана Шевченко
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До 2030 года планируется производство и реализация до ста лайнеров для нужд гражданской авиации, госзаказчиков и на экспорт.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Бедняков; Госкорпорация Ростех

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видео первого полета гражданского регионального самолета Ил-114-300. До 2030 года планируется производство и реализация до ста лайнеров для нужд гражданской авиации, госзаказчиков и на экспорт.

«Конец года богат авиационными премьерами. Как вы знаете, вчера впервые взлетел среднемагистральный лайнер МС-21-310 с двигателями ПД-14. Сегодня впервые поднялся в воздух турбовинтовой Ил-114-300 — еще одна машина в пассажирской линейке, которую наши авиастроители предложат перевозчикам в ближайшей перспективе», — подчеркнул гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В ходе первого полета были протестированы работы силовой установки, устойчивости и управляемости самого судна, а также функционирования систем.

По словам Чемезова, самолет адаптирован к оборудованию аэродромов и эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока. В компании полагают, что Ил-114-300 может стать базовой машиной для развития региональных перевозок.

Планируется, что сертификацию самолета планируется завершить в 2022 году, а уже в 2023-м начать его серийные поставки.

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