«Тест на отцовство»: называющий себя сыном Кашпировского украинец подал в суд на экстрасенса

Алексей Фуштей — 29-летний житель Украины — несколько лет назад узнал от матери, кто его отец. Оказалось, молодей человек — сын знаменитого психотерапевта Анатолия Кашпировского. Когда-то мама Фуштея пришла к целителю на прием, а потом работала его помощницей.

Молодой человек утверждает, что Кашпировский не отрицает факт их родства. По словам Фуштея, некоторые бывшие коллеги его матери со времен работы у психотерапевта знали, от кого она забеременела.

Но звонков и переписки с Анатолием Кашпировским Фуштею оказалось мало. Он решил подать на потенциального родителя в суд, чтобы тот насильно сдал тест ДНК. Алексей хочет знать наверняка, является ли знаменитый психотерапевт его родным папой. Решивший во что бы то ни стало докопаться до истины Алексей направил иск в Бориспольский суд.

С точки зрения закона

Звездный адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Кашпировского, рассказал 5-tv.ru, получится ли у Фуштея заставить возможного отца сдать свой биоматериал.

«В соответствии с законом никто никого не может обязать сдать тест ДНК. Суд может в данном случае предложить сдать этот тест. И в случае отказа сдачи биоматериала соответствующего, суд может вынести решение исходя как из этого отказа, устанавливая то или иное обстоятельство, так и исходя из других доказательств, потому, что тест ДНК не является единственным доказательством, с помощью которого можно установить отцовство», — сказал юрист.

По мнению Жорина, Фуштей использует этот судебный процесс, как информационный повод для того, чтобы заявить о себе.

«Популяризировать свое имя на фоне имени Анатолия Михайловича Кашпировского. Насколько я понимаю, сам Алексей также пытается заниматься разного рода оздоровительными практиками. Поэтому, конечно же, ему, в первую очередь, выгоден этот судебный процесс. И конечно Алексей Фуштей не заинтересован в том, чтобы этот процесс быстро закончился. Поэтому он охотно раздает интервью, выказывает свое негодование, эмоционально рассказывает и даже предъявляет какие-то претензии Анатолию Михайловичу Кашпировскому», — объяснил адвокат.

О наследнике

Живет потенциальный наследник Кашпировского в селе Чубинском. В детстве парень занимался хоккеем. С 14 лет увлекался еще и смешанными единоборствами. После совершеннолетия, предпочел бои карьере хоккеиста. Говорят, что есть некоторое сходство в судьбах известного целителя и Фуштея. У них похожие специфики образования и оба любят спорт. ДНК-теста Фуштей пытается добиться последние несколько лет, в том числе и в судебном порядке.

«Он знает, что я его сын, но зачем-то тянет резину. Видимо, есть на то какие-то причины. Но публично сыном меня он не признает», — сетует Алексей в разговоре с KP.RU.

Молодому человеку очень хочется, чтобы папа принял его. Ради славы или от чистого сердца — никому неизвестно. Ясно лишь то, что в упорстве Фуштею равных мало. Он даже пытался связаться с сыном Кашпировского от первого брака, с Сергеем. Но и того возможная родня мало интересует. Известно, что суд в России вернул дело Фуштея на Украину, так как не смог найти Анатолия Кашпировского, проживающего сейчас в США.

А что Кашпировский?

Сергей Жорин отметил, что Кашпировский от суда не прячется.

«Анатолий Михайлович совершенно спокойно относится к этому иску, он его не избегает. Уведомления получает. И насколько мне известно, он бы и приехал непосредственно на судебное заседание, если бы не эта пандемия коронавируса. Украинский суд, в свою очередь, в соответствии с действующим законодательством, международными нормами, уведомляет ответчика так, как это требуется. В том числе, через суд по месту регистрации Анатолия Кашпировского», — заявил Сергей Жорин.

Адвокат отметил, что если суд в итоге установит факт родства, то Алексей автоматически станет наследником первой очереди и сможет претендовать на наследство.

«Если у Анатолия Михайловича нет завещания. Если у Анатоли Михайловича завещание есть, и в нем Алексей не будет указан, то учитывая, что он трудоспособен, он ни на что претендовать не сможет», — подытожил специалист.

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