Плющенко пригрозил отдать Гнома Гномыча в танцы на льду за ошибки на тренировках

Фигурист Евгений Плющенко пригрозил своему сыну Саше отдать его в спортивные танцы на льду, если тот не будет выкладываться в полную силу во время тренировок. Строгий папа опубликовал на своей странице в Instagram видео с катка, на котором Гном Гномыч отрабатывает некоторые элементы с юной партнершей. Евгений явно недоволен подопечными.

«Будете плохо тренироваться, отдам вас в танцы на льду», — подписал он ролик.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка была одной из тех, кто отреагировал на заявление Плющенко. Она призналась, что уже имела опыт с подобными угрозами в своей карьере и искренне боялась их воплощения в жизнь.

«О Боже, для меня это было самое страшное наказание», — написала она.

Instagram @plushenkoofficial

Поклонники знаменитостей, многие из которых непосредственно связаны с фигурным катанием, отметили, что тренеры часто пугают своих воспитанников танцами, видимо, считая их менее серьезным видом спорта. Но защитить Сашу они все же поспешили.

«Хорошо катаются, не ругайте их»;

«Будущие чемпионы России!»

«Все тренеры так говорят»;

«Я свою дочь хоккеем припугиваю… Ей хоккей страшнее, чем танцы на льду…»

«Саша так подрос, и такой уверенный на льду! Молодец, ребенок!»

«Лично у меня, танцы на льду самый любимый вид фигурного катания», — писали комментаторы.

Слова Плющенко, хоть и кажутся суровыми, но похоже, действенны. Обе маленьких спортсмена тут же взмолились не отказываться от них и дать им шанс исправить ошибки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале вокруг сына продюсера Яны Рудковской и Евгения Плющенко, который разгорелся весной этого года. Одно из СМИ опубликовало материал, в котором утверждалось, что у Саши развился синдром Аспергера. Родители мальчика требовали опровержения, но им не пошли навстречу. Позже семье удалось добиться возбуждения уголовного дела.

Недавно адвокат Александр Добровинский заявил, что экспертиза не выявила у Гнома Гномыча упомянутого заболевания и высказал намерение с помощью депутатов Госдумы ужесточить ответственность СМИ за фейки и сведения о детях.