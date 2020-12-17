ТОП-5 знаков зодиака, представители которых видят вещие сны

Биоэнерготерапевт Александра Харрис назвала пять знаков зодиака, представители которых видят вещие сны. По мнению эксперта, люди, родившиеся в определенные астрологические периоды, обладают особым даром видеть опасности на своем пути или перемены в личной жизни. Некоторые из них забывают о пророческих ночных явлениях, другие — пользуются им и преуспевают.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком наделены творческими талантами и особой чувствительностью. Их сны напрямую связаны с психологическим состоянием. Если Рак ощущает тревогу, на помощь к нему приходят сны — становятся яркими и красочными. Они предостерегают или наоборот, советуют сделать определенный выбор, подсказывают, как избежать неприятностей. Сюжеты всегда драматичны и наполнены переживаниями.

Близнецы

У Близнецов есть уникальная способность запоминать свои сны. Причем не в общих чертах, а детально и надолго. Это связано с тем, что обычно их явления подсознания очень выразительны и ярки. В них порой присутствуют некие люди-вестники, которые сообщают, что ждет в будущем. Это прекрасная возможность поразмыслить над своей жизнью и понять, как разрешить волнующие ситуации.

Весы

Все, о чем думают Весы, позже приходит к ним во снах. Их внутренний мир и тонкая чувствительность помогают разбираться в трудностях жизни и преодолевать их. Также люди, родившиеся под этим знаком, могут встречать в сновидениях тех, с кем еще только предстоит познакомиться. Зачастую спустя некоторое время эти герои появляются в реальной жизни. Харрис советует Весам почаще анализировать свои сны, чтобы научиться делать правильный выбор с их помощью.

Стрелец

Представители этого знака зодиака — настоящие везунчики. Они не только наблюдают в своей постели полезные инструкции на будущее, но и не обременены ночными кошмарами, пишет Lisa.ru. Позитивное отношение к себе, к жизни и всему, что с ней связано помогает преодолевать упадок сил, усталость, плохое самочувствие и бороться с хандрой. Сон может подсказать Стрельцам путь к карьерному взлету, так что звезды советуют быть внимательными.

Водолей

Водолеи — настоящие предвестники новой эры. Они настолько опережают свое время, что нуждаются в подпитке впечатлениями, чтобы не заскучать. Свои вещие сны они практически не запоминают, но очень часто встречаются с явлением дежавю. Именно оно становится подсказкой о «пропущенном» вещем ночном эфире. Для того чтобы по-настоящему предугадать судьбу, нужно настроиться на дотошное прочтение всех деталей сна.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 идеальных мужей из всех знаков зодиака по мнению парапсихолога.