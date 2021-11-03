Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с коронавирусом

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Алина Потёмкина
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Врач рассказал, как следует восстанавливать организм после COVID-19.

Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с коронавирусом

Фото: Depositphotos / xload

Главную причину повторной госпитализации с коронавирусом назвал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» он отметил, что часто пациенты с COVID-19 спешат завершить лечение, как только чувствуют себя лучше.

«Если прекратить терапию слишком рано, то болезнь действительно может вернуться. К тому же многие наши пациенты предпочитают как можно скорее выписываться из больниц и прекращают прием препаратов, как только уходят симптомы», — заметил медик.

По его словам, после лечения пациенту требуется время на восстановление. Опасно, по его мнению, и долго находиться в лежачем состоянии.

«Также нередко забывают о том, что больных, долгое время проведших в лежачем состоянии, необходимо расхаживать, чтобы не допустить образования тромбов в легких. Система гемостаза страдает, потому осложнения возможны вплоть до смертей», — предупредил врач.

Он рекомендовал перенесшим коронавирусную инфекцию прогулки на свежем воздухе, регулярную сдачу анализов крови, постепенное возвращение к физическим нагрузкам и прием витамина D. Также, по его мнению, следует воздерживаться от переохлаждения, исключить из рациона сладкое и соленое. Алкоголь рекомендуется употреблять не раньше чем через месяц после выздоровления.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда пропадает память после ковида и как ее восстановить.

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