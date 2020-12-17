Гардемарин, ты куда? Почему Жигунов хочет вычеркнуть свою фамилию из фильмов Дружининой

О конфликте Сергея Жигунова и Светланы Дружининой ходят слухи давно. Однако, что стало поводом и причиной, не известно. По одной из версий разногласия возникли еще во время съемок первой части картины «Гардемарины, вперед!». Примечательно, что в новой, четвертой части, которую готовит к выходу режиссер, Жигунова уже не будет. Однако PR-директор Дружининой Оксана Семенова заявила 5-tv.ru, что сам Жигунов никогда не говорил открыто о каких-либо претензиях, и никакой ссоры между ним и режиссером нет.

«Все это на уровне слухов и домыслов. Никто и ничто не мешает выходу картины, ни съемочному процессу. Поэтому на данный момент никаких препятствий нет, и мы только слышим это от кого-то, а сам Сергей Жигунов ничего нам не говорил. И я думаю, что он сегодня тоже искренне желает Светлане Сергеевне всех благ и здоровья. Никакой войны совершенно нет», — заверила представитель Дружининой.

Однако если в лицо режиссеру Жигунов ничего не говорит, то в сети он активно выражает свое мнение. В день рождения артистки, 16 декабря, актер написал в Instagram, что именно его не устраивает в позиции автора картины, первая часть которой была сняла более 20 лет назад. Жигунов привел цитату Дружининой, в которой она описала свое отношение к персонажу, а также прокомментировала конфликты на площадке, устраиваемые много лет назад артистом.

«”Я очень люблю, очень люблю Сашу Белова! Вы понимаете, есть у творческих людей, в данном случае у меня, как у режиссера, тот персонаж, который я родила, я его сделала. Я! Никто другой! Ни Нагибин, ни Соротокина, ни Жигунов, никто. Это мое детище!»» — процитировал Дружинину актер.

Instagram @zhigunov_sergey

После этого Жигунов объявил о «подарке», который хочет преподнести режиссеру в день рождения.

«Светлана Сергеевна, в качестве подарка ко дню Вашего рождения, готов снять свое имя с титров. Только скажите на чье имя писать заявление —Любимовой, как министру или Шахназарову, как правообладателю?» — написал Сергей Жигунов.

Вероятно, что артистка не видела этого обращения, так как никаких комментариев по этому поводу от нее не последовало.

Между тем, одной из причин негласного противостояния Жигунова и Дружининой могло стать желание исполнителя роли Саши Белова снять сериал о гардемаринах. В феврале этого года Сергей Жигунов сообщил, что у него уже готова концепция многосериной телеленты о гардемаринах и вскоре команда должна была приступить к работе над сценарием.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью Светланы Дружининой: о новых «Гардемаринах», работе в пандемию и секретах бодрости духа.