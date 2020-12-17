Земля погрузится во тьму: в NASA предупредили о мощнейшей магнитной буре

Мощная магнитная буря из-за крупных вспышек на Солнце обрушится на Землю в период с 16 по 22 декабря. По заверениям некоторых астрофизиков, людям следует приготовиться к тому, что на продолжительный период времени они могут остаться без связи и даже света.

Как отмечают американские СМИ, накрывшая планету магнитная буря — самая крупная за последние 300 лет. Все дело в том, что очередной выброс плазмы произойдет из так называемого пятна AR2192, заряженные частницы которого способны поглощать до 90% света. Такое «погружение во тьму», вероятно, и придется пережить землянам. Если, конечно, потоки плазмы настигнут «жертву» в полном объеме.

Предполагается, что помимо глобального отключения света из строя также выйдут спутники, вследствие чего некоторое время люди не смог друг с другом связаться. Неприятным «побочным эффектом» солнечной активности может быть и ухудшение состояния здоровья. Как и при других магнитных бурях людям рекомендовано отказаться от физических нагрузок и предельно внимательно следить за здоровьем. Риск смертности в этот период также возрастает.

Мир погрузится в хаос и тьму?

Так ли все, как пишут об этом американские издания? Оказалось, не совсем. Ранее экс-глава NASA Чарльз Болден действительно акцентировал внимание населения Земли на мощной магнитной буре. Однако лишь потому, что может наблюдаться увеличение числа ураганов и землетрясений. Но никак не полное «погружение планеты во тьму», передает ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как эксперты оценивают недавние вспышки на Солнце.