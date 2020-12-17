Земля погрузится во тьму: в NASA предупредили о мощнейшей магнитной буре

|
Виктория Андреева
1 510

Астрофизики советуют людям быть предельно осторожными и запастись свечами.

Земля погрузится во тьму: в NASA предупредили о мощнейшей магнитной буре

Фото: Depositphotos / Nightman1965

Мощная магнитная буря из-за крупных вспышек на Солнце обрушится на Землю в период с 16 по 22 декабря. По заверениям некоторых астрофизиков, людям следует приготовиться к тому, что на продолжительный период времени они могут остаться без связи и даже света.

Как отмечают американские СМИ, накрывшая планету магнитная буря — самая крупная за последние 300 лет. Все дело в том, что очередной выброс плазмы произойдет из так называемого пятна AR2192, заряженные частницы которого способны поглощать до 90% света. Такое «погружение во тьму», вероятно, и придется пережить землянам. Если, конечно, потоки плазмы настигнут «жертву» в полном объеме.

Предполагается, что помимо глобального отключения света из строя также выйдут спутники, вследствие чего некоторое время люди не смог друг с другом связаться. Неприятным «побочным эффектом» солнечной активности может быть и ухудшение состояния здоровья. Как и при других магнитных бурях людям рекомендовано отказаться от физических нагрузок и предельно внимательно следить за здоровьем. Риск смертности в этот период также возрастает.

Мир погрузится в хаос и тьму?

Так ли все, как пишут об этом американские издания? Оказалось, не совсем. Ранее экс-глава NASA Чарльз Болден действительно акцентировал внимание населения Земли на мощной магнитной буре. Однако лишь потому, что может наблюдаться увеличение числа ураганов и землетрясений. Но никак не полное «погружение планеты во тьму», передает ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как эксперты оценивают недавние вспышки на Солнце.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
72.98
-0.44 89.29
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:21
Список членов туристической группы, пропавшей в пещерах под Москвой
21:18
Банду наркоторговцев в Перу повязали Санта-Клаус и Эльф — видео
21:02
Подробности исчезновения туристической группы с детьми в пещерах под Москвой
20:55
Земля погрузится во тьму: в NASA предупредили о мощнейшей магнитной буре
20:40
Туристическая группа с детьми пропала в пещерах под Москвой
20:36
Волочкова рассказала, где познакомилась со своим таинственным возлюбленным

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака
«Был на прощании с Валей. Позор»: Садальского возмутили похороны Гафта
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой