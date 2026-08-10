«Подумайте»: Эррол Маск советовал знакомым переезжать в Россию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 71 0

Предприниматель отметил, что здравомышлящие люди будут в нашей стране счастливы.

Эррол Маск про переезд в Россию

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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Эррол Маск советовал знакомым переезжать в Россию

Предприниматель и отец миллиардера Илона Маска Эррол советует знакомым переехать в Россию. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

«Я советовал людям отсюда (из ЮАР. — Прим. ред.): если вы собираетесь уехать из Южной Африки, подумайте о переезде в Россию», — уточнил бизнесмен.

Он также уверен, что в наша страна является тем местом, где «любой здравомыслящий человек был бы счастлив жить».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эррол Маск не смог вспомнить ни одного государства в мире, в том числе и на Западе, где люди были бы такими счастливыми, как в России. Он уже не раз посещал нашу страну и во время этих визитов смог узнать, что здесь живут добрые, порядочные и достойные люди без ненависти внутри.

Также предприниматель отметил красоту русских городов. По его мнению, Казань похожа на Санкт-Петербург, только стоит она не на Неве, а на Волге.

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