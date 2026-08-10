СК возбудил дело о теракте в связи с атакой украинских БПЛА на Нижнекамск

Следователи назвали удар по жилому сектору циничным преступлением без оправданий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Нижнекамск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следователи установили, что Вооруженные силы Украины целенаправленно нанесли удары беспилотниками по жилому сектору и промышленным объектам города.
«В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям», — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.
В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки киевских дронов.
Ранее в этот же день глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур по погибшим мирным жителям. Правительству региона поручено обеспечить пострадавших всей необходимой помощью. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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