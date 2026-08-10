СК возбудил дело о теракте в связи с атакой украинских БПЛА на Нижнекамск

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Нижнекамск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Следователи установили, что Вооруженные силы Украины целенаправленно нанесли удары беспилотниками по жилому сектору и промышленным объектам города.

«В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям», — говорится в публикации ведомства в мессенджере МАКС.

В Нижнекамске 12 человек погибли и 39 пострадали в результате атаки киевских дронов.

Ранее в этот же день глава Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур по погибшим мирным жителям. Правительству региона поручено обеспечить пострадавших всей необходимой помощью. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку на Нижнекамск военным преступлением.

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