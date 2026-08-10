Проникновение в жилье: мошенники получают биометрию россиян под видом полицейских

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 700 0

При этом по закону представители правоохранительных органов не имею полномочий собирать такие данные в жилом секторе.

Как мошенники крадут биометрию россиян под видом полицейских

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Депутат Куринный: мошенники крадут биометрию россиян под видом полицейских

Злоумышленники начали использовать поддельные документы и полицейскую форму для проникновения в жилье граждан под предлогом переписи населения. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на депутата Государственной думы Алексея Куринного.

Новая преступная схема направлена на получение доступа к персональным сведениям и биометрическим данным россиян. По словам парламентария, лжеполицейские аргументируют свои визиты необходимостью проверки документов, опросом соседей или подготовкой к будущей переписи.

Оказавшись в квартире, преступники просят хозяев показать паспорт и пройти процедуру сдачи биометрии. Куринный подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов в реальности не имеют полномочий собирать биометрические данные в жилом секторе. Это не входит в их должностные обязанности и требует значительных временных затрат, которых у полиции нет.

Для обеспечения безопасности депутат рекомендует гражданам проявлять бдительность и не открывать двери подозрительным визитерам сразу. Необходимо через закрытую дверь уточнить фамилию, звание, должность и номер жетона пришедшего, а затем позвонить в дежурную часть для проверки этих сведений.

Куринный отметил, что настоящий сотрудник полиции с пониманием отнесется к такой предосторожности. Особое внимание следует уделить пожилым родственникам, объяснив им важность отказа от общения с незнакомцами без участия членов семьи.

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