На связи, но без игр: нужен ли первокласснику смартфон

Смартфон может понадобиться первокласснику для связи с родителями

Первый класс меняет распорядок семьи. Ребенок начинает больше времени проводить вне дома, остается на продленке или возвращается с кружков. Поэтому вопрос, нужен ли первокласснику смартфон, чаще связан с возможностью быстро связаться с родителями. Однако покупать дорогой гаджет только потому, что ребенок пошел в школу, необязательно.

Смартфон пригодится, если первоклассник самостоятельно добирается до школы, ездит на секции или остается без взрослых после уроков. Родителям проще уточнить, где ребенок, или предупредить об изменении планов. Но если школьника постоянно сопровождают взрослые, необходимость в личном смартфоне заметно меньше. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Для связи хватит простого телефона

Главная задача устройства у первоклассника — связь. Поэтому кнопочный телефон или недорогая модель без лишних приложений нередко справляются не хуже смартфона. Такой вариант меньше отвлекает ребенка, дольше работает от одного заряда и не так жалко потерять или разбить.

Если родители выбирают смартфон, стоит заранее решить, зачем он нужен ребенку. Можно оставить только необходимые функции: звонки, сообщения, карты и контакты семьи. Игры, социальные сети и постоянные уведомления способны превратить средство связи в источник отвлечения, а первоклассник только привыкает к режиму.

На уроке смартфон не помощник

В России ученики не должны пользоваться средствами мобильной связи во время учебных занятий. Исключение предусмотрено для угрозы жизни или здоровью и других экстренных случаев. Такое требование закреплено в статье 43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Поэтому покупать смартфон «для учебы на уроках» особого смысла нет. Школа может устанавливать собственные правила хранения телефонов, их лучше уточнить заранее. Ребенку стоит сразу объяснить: во время занятий устройство лежит в рюкзаке или другом установленном месте, а позвонить родителям можно после урока либо при необходимости через взрослого.

Экранное время придется ограничивать

Роспотребнадзор советует родителям устанавливать правила использования гаджетов и сокращать время перед экраном, а также не пользоваться устройствами примерно за час до сна. Для детей шести-восьми лет ведомство отдельно приводит ограничения экранной нагрузки.

Правила лучше определить еще до покупки. Например, смартфон используется для связи по дороге в школу и обратно, дома хранится в определенном месте, а игры доступны только после уроков и домашних дел. Так ребенок понимает границы с первого дня, а гаджет не занимает все свободное время.

Дорогой смартфон первокласснику ни к чему

Первый школьный телефон должен быть прежде всего практичным. Ребенок может забыть его в классе, уронить на асфальт или оставить в раздевалке. Поэтому дорогое устройство скорее создаст лишние переживания. Важнее надежная связь, хорошая батарея, понятное управление и прочный чехол.

Полезно научить первоклассника базовым правилам безопасности: не отдавать телефон незнакомым, не сообщать посторонним пароли и личные данные, не переходить по неизвестным ссылкам и не устанавливать приложения без разрешения взрослых. Контакты родителей и близких лучше сохранить.

Так нужен ли первокласснику смартфон

Универсального ответа нет. Если ребенку необходимо самостоятельно связываться с семьей, телефон действительно пригодится. Но смартфон с интернетом, играми и множеством приложений нужен далеко не всегда. Для связи может хватить кнопочного телефона или детских часов с возможностью звонка.

Главное — покупать устройство под реальные потребности семьи, а не потому, что смартфоны уже есть у одноклассников. Для первоклассника важнее привыкнуть к школе, соблюдать режим и становиться самостоятельнее. Телефон может помочь, если остается инструментом связи, а не превращается в главное развлечение дня.

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