«Чувиха Раневскую дает»: В «спершей лавку» даме в троллейбусе с трудом опознали Лолиту

Лолита Милявская вызвала хаос в интернет-сообществе, опубликовав в своем Instagram ролик, на котором видно, как женщина в шубе и вязаной «чалме» на голове пытается втащить в троллейбус огромную парковую скамью, а кондуктор истошно орет на нее и пытается выгнать странную пассажирку.

«Закрывай двери, люди мерзнут!» — кричит командным голосом водителю женщина с лавкой.

Видео Лолита пометила хештегом #репост и объяснила, что возмутительный случай произошел в Санкт-Петербурге.

«Нет слов… Несколько дней назад на Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая вероятно ей не принадлежит», — написала певица.

Instagram @lolitamilyavskaya

Многие подписчики приняли видео за чистую монету и начали возмущаться в комментариях, мол, куда катится мир.

«Что происходит с людьми! Порой даже страшно!»

«Да она больная женщина!»

«Обострение шизофрении, наверное!» — пишут пользователи сети.

Однако большинство поклонников не сразу, но опознали Милявскую в экстравагантной пассажирке и догадались, что это вероятно фрагмент какого-то новогоднего шоу.

«Чувиха Раневскую дает», — прокомментировал ролик певец Александр Буйнов.

«Я не сразу вас узнала, обожаю вашу безбашенность!»

«Тетя в шубе из бобра сперла лавку на ура».

«Требую продолжения!»

«У меня связки от смеха сжались», — пишут фанаты певицы.

Сама Лолита подтвердила, что это постановка и пообещала «скоро» сообщить, где и когда можно будет увидеть эту историю целиком.

Совсем недавно, как сообщал 5-tv.ru, Лолита Милявская призналась в одном из интервью, что ее тошнит от искусственных улыбок и оваций на традиционных новогодних «голубых огоньках».