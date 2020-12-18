«Скандал среди знойных глаз»: попытка сесть на шпагат прервала номер Леонтьева
Артисту пришлось дважды исполнять хит «Казанова» из-за нелепого недоразумения.
Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov, Dni.ru
Выступление Валерия Леонтьева, который принял участие в съемках новогоднего шоу канала MusicBox, закончилось абсурдной выходкой. Случилось это по вине одного из зрителей, сообщает «Дни.ру». Издание также опубликовало соответствующее видео.
Певец исполнил две новые песни «На крыльях» и «Бродяга», а когда он приступил к хиту «Казанова» произошел нелепый казус. На сцену вдруг вскарабкался пьяный мужчина и стал танцевать рядом с артистом и подпевать. Но на этом поклонник Леонтьева не остановился. Залу он решил продемонстрировать свое умение садиться на шпагат. Супруга бузотера попыталась успокоить и стащить хулигана со сцены, но у нее ничего не вышло.
Однако Леонтьев не смутился, не вышел из образа и спокойно доработал свой номер, подыгрывая танцам дебошира. И только когда в конце номера выбежал охранник исполнителя, веселого поклонника удалось прогнать. Выступление Леонтьева пришлось переснимать, однако в этот раз зрителей близко к сцене уже не пускали.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода устроила скандал на премии «Золотой граммофон» и отказалась выступать.
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