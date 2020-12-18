«Не верю!» — МХАТ распрощался с ведущим актером из-за поддельной справки

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Егор Измалкин
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Антон Наумов утверждает, что его подставили мошенники.

«Не верю!» — МХАТ распрощался с ведущим актером из-за поддельной справки

Фото: Kino-teatr.ru

Из МХАТа уволили ведущего актера Антона Наумова. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата». Причиной является поддельная справка о здоровье, которую он предъявил по месту работы.

Известно, что 23 августа 2020 Антону внезапно стало плохо.  При этом также сообщается, что Наумов имел проблемы с новым руководством театра.

По данным Telegram-канала, артист заполнил форму на сайте Фонда социального страхования и через два дня курьер привез справку на дом, потребовав 3000 рублей. Наумов принес документ в МХАТ, однако в ее подлинности усомнились юристы театра, и артисту пришлось покинуть свое место работы.

Вместе с тем МХАТ подал на Наумова в суд за подделку документов, а тот в свою очередь заявил на мошенников, которые и предоставили ему фальшивый больничный лист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Антон Наумов готов работать грузчиком в «Пятерочке», так как  на покрытие кредитов.

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