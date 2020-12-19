Толчок развития и эра Водолея: чего ждать после соединения Сатурна с Юпитером?
Астролог Алена Никольская поведала, как необычное небесное явление может повлиять на жизни людей.
Фото, видео: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru
Весь декабрь жители Земли могут наблюдать уникальное астрономическое явление. Юпитер и Сатурн сошлись максимально близко друг к другу — такое случилось впервые за 794 года. Особенно ярко их положение будет выделяться на небе 21 декабря.
Чего ждать от такого необычного события, рассказала в беседе с 5-tv.ru астролог Алена Никольская.
Вкалывают роботы, а не человек
Знаток звезд убеждена, что соединение Сатурна и Юпитера даст толчок развития высоких технологий на планете. Чем более прогрессивна будет идея, тем лучше.
«Любые механистические навыки будут никому не нужны — только идеи, гениальные прорывы, только практические и конкретные навыки», — сказала Никольская.
Скоро могут уйти в прошлое большинство механических навыков, которые сейчас являются привычными для людей. И причина массовой роботизации ближайшего будущего — как раз в схождении двух планет.
«Накачивайте свои мозги и ум, тогда вы будете впереди планеты всей. А иначе вы просто будете не у дел», — посоветовала астролог.
Кроме того, наступила та самая эра Водолея — время, которое астрологи давно ожидали. Многие знатоки звезд знают, что оно отразится на положении России, убеждена в этом и Никольская.
«Россия, которая находится под управлением этого знака, будет иметь особые преференции и направление в развитии», — сказала она.
21.12.2021
21 декабря, когда соединение Юпитера и Сатурна войдет в свой пиковый момент, — очень важная дата для астрологов.
«21.12.2021 — это двойки и единицы. Двойка — всегда дуализм, поиск пары в разных вещах. А единица — это всегда индивидуальность», — объяснила Никольская.
В такие момент яркие личности стараются проявить себя, доказать свою уникальность. Это приводит к изменению политического строя, отказу от многовековых традиций и, порой, к трагедиям. Примером тут служит Французская революция.
«Свобода, равенство и братство — символ эпохи Водолея и самого Водолея. Во времена Французской революции Уран зашкаливал, именно Уран управляет такими соединениями в Водолее».
Не только политический строй изменился в те годы. Изменились и жизни людей — многие сложили свои головы на плахе достигнутых их усилиями нововведений.
«Так вот, эра Водолея тоже будет нести вот такой заряд. Когда люди, которые захотят поменять мир и будут его менять, потом могут сильно пострадать», — резюмировала Алена Никольская.
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