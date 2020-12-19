Комик Гарик Харламов сделал предложение певице Юлии Зиверт, как только узнал о ее заработке. Это произошло в эфире передачи Comedy Club.

«А тебе не нужен молодой человек? Просто каждому по факту рядом нужен человек», — пошутил Харламов, процитировав песню артистки.

Instagram @_zivert

Харламова поразила сумма, которую исполнительница популярного трека «Life» заработала за прошлый год. Однако Зиверт заявила, что сейчас ей хорошо и без молодого человека. На данный момент Юлия живет с мамой, сестрой и собакой. Она рассказала, что тратит деньги на покупку вещей, а также старается делать все, чтобы ее близкие ни в чем не нуждались.

«А как устроиться к вам собакой?» — спросил коллега Харламова Павел Воля.

Известно, что Гарик летом этого года развелся с актрисой Кристиной Асмус. Новость об этом стала для фанатов неожиданностью. Несмотря на многочисленные слухи про расставание звездной пары за семь лет брака селебрити всегда их опровергали. Многие решили, что причиной стали откровенные сцены с участием Кристины в фильме «Текст». У Асмус и Харламова есть общая дочь Анастасия.

Как писал 5-tv.ru, сейчас Харламову приписывают роман с актрисой Екатериной Ковальчук, сводной сестрой Анны Ковальчук.