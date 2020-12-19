Борьба будет жесткая: эксперт оценил шансы новых самолетов МС-21 и ИЛ-114 на международном рынке

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Алексей Хитров
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По словам председателя редакционного совета портала «Транспортное обозрение» Алексея Синицкого, все станет понятно только после того, как лайнеры поступят в эксплуатацию.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Корпорации "Иркут"; Пресс-служба Ростех, 5-tv.ru

Российские самолеты МС-21 и ИЛ-114-300 смогут занять достойное место на мировом авиарынке, несмотря на сильную конкуренцию. Такое мнение 5-tv.ru высказал председатель редакционного совета портала «Транспортное обозрение» Алексей Синицкий.

Специалист отметил, что труднее придется МС-21-310, нацеленному на самую востребованную, массовую и высококонкурентную нишу, где представлены такие лидеры, как Airbus A320 и Boeing 737. Борьба между ними, по словам эксперта, предстоит «жесткая, интересная, напряженная», и шансы в ней у российского самолета есть.

«То, что сделали двигатель нового поколения, — это, безусловно, достижение. Но все будет познаваться позже, когда авиакомпании будут смотреть на стоимость эксплуатации и т. д. Тем не менее, новый самолет — это хорошо, тем более что у МС-21 имеется ряд изначально заложенных конструктивных преимуществ. Поэтому надежды есть», — сказал Синицкий.

Самолет ИЛ-114, отметил эксперт, новым можно назвать лишь условно — его первый полет состоялся около 25 лет назад. Поэтому все зависит от того, насколько самолет был модернизирован: за четверть века авиастроение ушло далеко вперед по бортовому оборудованию, электронике, компонентной базе. При этом рыночная ниша для ИЛ-114-300 есть, и пока даже не особо занята конкурентами.

«Региональные перевозки на турбовинтовых самолетах могут быть очень даже востребованы. Тем более, в этом сегменте мало кто остался. Например, ATR — европейская компания. Правда, буквально сегодня бразильская компания Embraer заявила о проекте нового турбовинтового самолета <…> Это будет сильный конкурент. Опять же интересно, как будет обеспечено производство и поддержка в эксплуатации, и стоимость владения», — заключил эксперт.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Россия возвращается в высшую лигу мировой авиации: первый полет совершил пассажирский самолет МС-21-310, оснащенный новым отечественным двигателем.

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