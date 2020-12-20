Всегда дружные и трогательные дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой даже ругаются по-доброму. На страничке в Instagram юморист выложил смешное видео, где семилетние Лиза и Гарри обсуждают очень важную тему — укольчики во время пандемии, передает издание «Дни.ру».

В кадре — двойняшки скромно сидят за обеденным столом, но громко перешептываются. Гарри уличил сестру в том, что та боится прививок и уколов. Девочка, в свою очередь доказывает обратное.

«Зачем мне делать укольчик, если я и не болею?» — недоумевала сначала Лиза.

«Ну, конечно! Ты же не соглашаешься, потому что боишься этого делать», — отреагировал Гарри.

«И тебе надо сделать укольчик, потому что тебе надо провериться!» — набросилась на мальчика сестра.

Тут наследник Пугачевой гордо вскинул голову наверх и заявил, что знаменитый папа уже три раза ставил ему уколы, потому на них он согласен хоть сейчас. Переведя взор на Лизу, Гарри высмеял ее утреннее поведение за столом, когда Максим Галкин лишь заговорил о неприятной процедуре.

«А сейчас я уже не хочу, а сейчас я уже хочу. Даже нестрашно!» — заговорила брата девочка.

Тот же не нашел ничего лучше, чем назвать ее просто «болтушкой». Когда парировать было нечем, Лиза сменила тактику ведения спора и начала передразнивать Гарри, показывая язык.

«А — Аргументированность», — иронично подписал забавный ролик юморист.

Instagram @maxgalkinru

Фолловеры звездной семьи не переставали восхищаться манерами наследников Пугачевой и Галкина, которые даже спорят «крайне интеллигентно».

«Ну, какие же они сладкие! Их невозможно не любить!»

«С какой любовью друг к другу они спорят!!! Вот, учитесь, как надо!»

«Необыкновенные малыши! Спасибо родителям за воспитание!» — писали фанаты.

Между тем, юморист и певица уделяют внимание не только духовному и нравственному формированию наследников, но и не жалеют средств для их всестороннего развития. Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько денег Алла Пугачева и Максим Галкин тратят на образование своих детей.