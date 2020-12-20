Все пахнет тухлятиной: как живут люди, переболевшие коронавирусом?

Сейчас волонтеры активно помогают тем, кто проходит сложную и тяжелую реабилитацию после перенесенного COVID-19. У многих обнаружились очень неприятные симптомы. У кого-то произошел мощный сдвиг в обонянии и вкусе.

Любимые запахи теперь раздражают, привычная еда стала противной. Многие чувствуют постоянную усталость, а кто-то потерял сон. Врачи пока разводят руками и говорят, что внимательно изучают последствия болезни, но практических советов давать еще не готовы — ведь они столкнулись с этим впервые.

Большинство специалистов уповают на вакцинацию, потому как прививка позволяет избежать серьезных осложнений. И все как один повторяют — расслабляться нельзя, индивидуальная защита важна как никогда — особенно на грядущих праздниках. Корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова узнала о тех, кто прошел испытание вирусом, и чья жизнь уже никогда не будет прежней.

Аппетитную куриную котлету Денис теперь жует через силу. Такого побочного эффекта от перенесенного коронавируса он и представить не мог. Как у большинства — во время болезни пропало обоняние. Потом — вернулось. Но мир запахов стал совсем другим. И так уже — три месяца.

«Все пахнет гнилью, трупом — не описать этот запах, потому что его не существует в природе. Он усиливался, и в какой-то момент это началось — 24/7 — ты просыпаешься, ты его чувствуешь. Он в зубной пасте, он в дезодорантах. Я старался максимально перчить, чтобы убить вкус самого продукта, чтобы было что-то острое, чтобы съел и забыл, как страшный сон», — говорит Денис Козлов.

Явление уже прозвали «поскоронавирусным синдромом». Коллеги по несчастью объединяются в интернете — их уже десятки тысяч человек.

«Чувствую, что психологическое состояние мое уже на грани срыва. Начался пятый месяц этой вони. Есть без отвращения могу только торты, пирожные, сладкое»;

«У меня была волна галлюцинаций, проснулась утром от того, что рядом воняет то горелой кашей, то прокисшее ухой, то паленой шерстью»;

«Еще из постковидных побочек — бессонница полтора месяца, выпадение волос три с половиной месяца».

«В западных соцсетях таких групп немало, появилось даже понятие longcovid — „ковидные дальнобойщики“ — люди с последствиями COVID-19, то есть с проблемами, которые появляются в организме уже после выздоровления. Это и ухудшение памяти, концентрация внимания, аллопеция — выпадение волос», — говорит Юлия Власенко.

Эффект искаженного обоняния медики называют — «какосмия». Это когда человек постоянно чувствует неприятные запахи, не существующие в реальности. И вызвать его действительно мог коронавирус.

«Кроме слизистой оболочки, дыхательных путей, он поражает также и центральную нервную систему. И в случае поражения ядра обонятельного нерва или луковицы обонятельного нерва, которые находятся в крыше носа, симптомы могут оставаться длительными, если погибла часть нервной ткани, которая собственно воспринимает запахи. Если патология была обратимая, то есть нервные клетки воспалились отекли, не работали какое-то время, но при этом выжили, то по мере выздоровления, обоняние восстанавливается», — рассказывает врач-отоларинголог Николай Мороз.

Как долго такие пациенты будут вдыхать ароматы средневекового Парижа — доктора точно сказать не могут. Подобные «побочки» COVID-19 пока изучены мало, четкого протокола лечения нет.

«Мне начали сны сниться очень-очень яркие, знаете, как у шизофреников. Я очень испугалась. Сильная слабость, ночью тяжело засыпать, утром тяжело просыпаться. В основном, у людей, у которых такие последствия, они все переболели в легкой форме», — делится Анастасия Трофимова.

Анастасия после болезни стала рассеянной и забывчивой — это тоже причисляют к «посткоронавирусному синдрому».

«Во-первых, коронавирус приводит к образованию тромбов в самых разных сосудах. Иногда жалуются, что после коронавирусной инфекции ухудшается память, ухудшаются когнитивные функции: внимание, мышление. Возможно, это следствие того, что какие-то мелкие сосуды были затрамбованы и произошел некроз каких-то регионов, маленьких областей мозга», — поясняет заместитель директора по науке НМИЦ ПН им. В. М. Бехтерева Евгений Крупицкий профессор.

После коронавируса можно попасть можно и в кардиологическое отделение.

«Течение этого заболевания осложняется развитием миокардита, то есть воспалением мышцы сердца. Образуются тромбы в сосудах, и это может приводить к инфаркту миокарда. Мы таких пациентов видим, которых приходится спасать, в том числе это молодые люди, которые в общем-то были здоровы, и до тех пор, пока они не заболели коронавирусной инфекцией, у них не было проблем с сердцем», — добавляет заведующий кардиологическим отделением петербургского ГБУЗ «Елизаветинская больница» Ростислав Нильк.

И все же самым распространенным последствием коронавируса остается поражение легких. Дышать полной грудью пациентам, которые инфекцию перенесли тяжело, помогают вот такие курсы реабилитации. Надежда в больницу попала с 40-процентным поражением легких и до конца еще не восстановилась.

«Очень сильная была слабость, то есть я не могла делать те вещи, которые я раньше делала, до того, как. Мне было сложно долго гулять, долго ходить, долго что-то по дому делать. Сейчас уже лучше, конечно, но все равно слабость еще есть», — говорит Надежда Очкина.

К занятиям лечебной физкультурой добавляют ингаляции с лекарственными препаратами, массаж, физиотерапию.

«Любое воспаление в организме сопровождается спаечными процессами. Чтобы спаечные процессы были минимизированы, вот этим и занимается лечебная физкультура, поэтому они сидя поднимают руки, двигаются, то есть легкие должны быть подвижны», — объясняет заместитель главного врача Лечебно-диагностического центра № 1 по лечебно-экспертной работе Евгений Коннонов.

Один из самых действенных способов насытить организм кислородом — сеансы в барокамере. После такой терапии уходит одышка и возвращаются силы.

«Барокамера неслучайно похожа на батискаф — внутри повышают давление, эффект получается, как будто человек погрузился на глубину десять метров, после чего пациенты надевают вот такие маски, куда подается чистый кислород. За счет давления кислород поступает в плазму и межклеточную жидкость — как результат — восстанавливаются не только легкие, но и все системы организма», — показывает корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова.

Если болезнь протекала тяжело, на полное восстановление может уйти до полугода — и места в таких группах не пустуют. ​Тем временем, COVID-19 не отступает. Одна из самых сложных ситуаций — в Петербурге. Здесь осталось всего 4% свободных коек. До конца года планируется создать еще около двух тысяч, в том числе за счет нескольких новых корпусов временного госпиталя в Ленэкспо.

Хотя в целом ситуация с заболеваемостью в России стабилизировалась. Равновесие пока очень хрупкое, но можно говорить о выходе на новое плато. И огромный шаг к победе над пандемией уже сделан — вакцинация от коронавируса началась по всей стране. В ней задействованы больше 1200 медицинских организаций.

Вакцина доставлена во все 85 регионов страны. Растут объемы производства — «Спутник V» начали выпускать и в северной столице. В декабре предприятие БИОКАД планирует произвести миллион доз. Потом эта цифра увеличится в три-четыре раза.

На прививку уже выстраиваются очереди. В Петербурге первый компонент вакцины «Спутник V» получают педагоги. А медработники уже готовы ко второму этапу — инъекцию делают через три недели после первой.

«Все переносят достаточно легко, никто не отмечал никаких побочных явлений. Процентов у 95, с кем мы общались, все очень довольны, что у них уже имеются антитела — иммуноглобулина класса G, и они могут спокойно работать», — говорит главный врач петербургской ГБУЗ Городской поликлиники № 107 Игорь Архипов.

Москва первой в мире начала масштабную вакцинацию. Начали с сотрудников сфер здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, торговли и услуг.

Со следующей недели в столице прививки будут делать также работникам промышленных предприятий, сферы транспорта и журналистам. Всего около одного миллиона человек. Ученые говорят — победить пандемию может только популяционный иммунитет — он должен быть как минимум у 70% процентов населения. И единственный надежный способ приобрести его безопасно для здоровья — это прививка. Ведь в другом случае нет никаких гарантий, что даже победив инфекцию она не будет долго, в буквальном смысле, отравлять жизнь.