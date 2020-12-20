Бизнесмена Гусинского обвинили в мошенничестве на 27 миллионов долларов
Жена бывшего российского медиамагната утверждает, что он потратил нажитый капитал и забрал все наличные сбережения.
Фото: ТАСС / Кавашкин Борис
Супруга основателя телеканалов НТВ и ТНТ Владимира Гусинского Елена обвинила мужа в мошенничестве на 27 миллионов долларов. Как сообщает URA.RU, женщина разместила в своем аккаунте в Facebook гневный пост, в котором утверждала, что бывший российский медиамагнат потратил все свои сбережения.
Кроме прочего, Елена Гусинская написала, что муж забрал у нее все наличные и обманом лишил объектов недвижимости в Великобритании и Израиле, общей стоимостью порядка 13 миллионов долларов. Супруга Владимира Гусинского добавила, что намерена подать на развод, спустя 29 лет брака.
Елена Гусинская подчеркнула, что не раз давала благоверному деньги, чтобы избавиться от долгов. Вскоре после публикации жена олигарха удалила свой пост, где рассказала общественности о наболевшем, не стесняясь в выражениях.
Вдова бывшего соратника Владимира Гусинского Игоря Малашенко — блогер Божена Рынска успела сделать скриншоты и прокомментировала ситуацию в свойственной манере.
«Я еще несколько лет назад начала кричать: он — кидала, мошенник! <…> И вот финал. Гусь полный банкрот. <…> С Игорем он вел себя непорядочно, о чем я Гусю написала еще много лет назад», — отметила Божена Рынска.
Стоит отметить, что Елена Гусинская поспешила предупредить подписчиков о своей возможной смерти.
«Если я умру в ближайший год, это значит, что меня убили», — написала жена Владимира Гусинского.
Медиамагната в июне 2000 года взяли под арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. После продажи «Медиа-Моста» Владимир Гусинский оказался на свободе и уехал в Испанию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе убитого «мясного короля» Маругова.
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