Бизнесмена Гусинского обвинили в мошенничестве на 27 миллионов долларов

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Василий Заика
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Жена бывшего российского медиамагната утверждает, что он потратил нажитый капитал и забрал все наличные сбережения.

Бизнесмена Гусинского обвинили в мошенничестве на 27 миллионов долларов

Фото: ТАСС / Кавашкин Борис

Супруга основателя телеканалов НТВ и ТНТ Владимира Гусинского Елена обвинила мужа в мошенничестве на 27 миллионов долларов. Как сообщает URA.RU, женщина разместила в своем аккаунте в Facebook гневный пост, в котором утверждала, что бывший российский медиамагнат потратил все свои сбережения.

Кроме прочего, Елена Гусинская написала, что муж забрал у нее все наличные и обманом лишил объектов недвижимости в Великобритании и Израиле, общей стоимостью порядка 13 миллионов долларов. Супруга Владимира Гусинского добавила, что намерена подать на развод, спустя 29 лет брака.

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Елена Гусинская подчеркнула, что не раз давала благоверному деньги, чтобы избавиться от долгов. Вскоре после публикации жена олигарха удалила свой пост, где рассказала общественности о наболевшем, не стесняясь в выражениях.

Вдова бывшего соратника Владимира Гусинского Игоря Малашенко — блогер Божена Рынска успела сделать скриншоты и прокомментировала ситуацию в свойственной манере.

«Я еще несколько лет назад начала кричать: он — кидала, мошенник! <…> И вот финал. Гусь полный банкрот. <…> С Игорем он вел себя непорядочно, о чем я Гусю написала еще много лет назад», — отметила Божена Рынска.

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Стоит отметить, что Елена Гусинская поспешила предупредить подписчиков о своей возможной смерти.

«Если я умру в ближайший год, это значит, что меня убили», — написала жена Владимира Гусинского.

Медиамагната в июне 2000 года взяли под арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. После продажи «Медиа-Моста» Владимир Гусинский оказался на свободе и уехал в Испанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе убитого «мясного короля» Маругова.

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