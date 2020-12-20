Вот на что клюнул Петросян: Брухунова показала всем глубокое декольте — фото
Супруга юмориста моложе его на 44 года.
Фото: Instagram @bruhunova
Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, выложила у себя на странице в Instagram новую фотосессию. Теперь многим стало ясно, на что «клюнул» ее супруг. Глубокое декольте молодой матери говорит само за себя.
На фотографиях Татьяна предстала в забавном образе — то ли милой кокетки, то ли принцессы с короной на голове. Черное платье с глубоким вырезом почти не оставляет места для фантазий, подчеркивая округлости ее фигуры. Дополнили наряд пышная газовая юбка и туфли-лодочки.
«Упс!» — подписала снимок Брухунова.
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Подписчики 31-летней матери Вагана Петросяна не оставили без внимания новые снимки.
«Все, сейчас СМИ вас на кусочки разберут»;
«Почему-то напомнили Алису в стране чудес»;
«Крутая фотосессия. Такой прикольный образ. Одна из ваших граней»;
«100% попадание»;
«Какой классный образ! С огоньком!» — написали они в комментариях.
Пара Петросяна и Брухуновой регулярно подвергается критике в сети. Многие пользователи выступают на стороне Елены Степаненко, которую юморист бросил ради девушки на 44 года моложе него. Другие не верят в то, что ребенка Татьяна родила сама и от Петросяна.
Сам Петросян критику насчет отношений с молодой женой пропускает мимо ушей, пишет «Экономика сегодня». Он предпочитает путешествовать, наслаждаться обществом супруги и воспитанием маленького сына. А вот сама Брухунова регулярно отвечает хейтерам в сети колкими комментариями.
Ранее 5-tv.ru писал, что переживающий финансовые трудности Петросян может в третий раз стать отцом.
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