Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, выложила у себя на странице в Instagram новую фотосессию. Теперь многим стало ясно, на что «клюнул» ее супруг. Глубокое декольте молодой матери говорит само за себя.

На фотографиях Татьяна предстала в забавном образе — то ли милой кокетки, то ли принцессы с короной на голове. Черное платье с глубоким вырезом почти не оставляет места для фантазий, подчеркивая округлости ее фигуры. Дополнили наряд пышная газовая юбка и туфли-лодочки.

«Упс!» — подписала снимок Брухунова.

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Подписчики 31-летней матери Вагана Петросяна не оставили без внимания новые снимки.

«Все, сейчас СМИ вас на кусочки разберут»;

«Почему-то напомнили Алису в стране чудес»;

«Крутая фотосессия. Такой прикольный образ. Одна из ваших граней»;

«100% попадание»;

«Какой классный образ! С огоньком!» — написали они в комментариях.

Пара Петросяна и Брухуновой регулярно подвергается критике в сети. Многие пользователи выступают на стороне Елены Степаненко, которую юморист бросил ради девушки на 44 года моложе него. Другие не верят в то, что ребенка Татьяна родила сама и от Петросяна.

Сам Петросян критику насчет отношений с молодой женой пропускает мимо ушей, пишет «Экономика сегодня». Он предпочитает путешествовать, наслаждаться обществом супруги и воспитанием маленького сына. А вот сама Брухунова регулярно отвечает хейтерам в сети колкими комментариями.

Ранее 5-tv.ru писал, что переживающий финансовые трудности Петросян может в третий раз стать отцом.