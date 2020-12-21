Как звезды «Ледникового периода» отреагировали на свадьбу Авербуха и Арзамасовой

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Карина Бернтгольц
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С радостным событием пару поздравили Ольга Кузьмина, Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин и другие знаменитости.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova, @averbukhofficial

Свадьба заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой стала большой неожиданностью для представителей шоу-бизнеса. Как выяснилось, даже друзья и коллеги знаменитостей не были в курсе того, что влюбленные планируют узаконить свои отношения. Церемония бракосочетания прошла тайно. После ее окончания новоиспеченные супруги поделились кадрами из ЗАГСа в социальных сетях.

Видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей. Кто-то прослезился вслед за молодоженами, кто-то пожелал Авербуху и Арзамасовой счастливой семейной жизни, а кто-то даже принялся придумывать имена будущим детям пары.

Не смогли обойти стороной такое торжественное событие и коллеги Авербуха по шоу «Ледниковый период».

«Берегите друг друга!» — написала актриса Ольга Кузьмина, которую Ирина Пегова назвала победительницей проекта.

«Как так-то? Что? Где? Кто? Когда? Я пойду в церковь креститься», — пошутил фигурист Алексей Ягудин.

«Будьте счастливы, Лиза, Илюша!»— пожелала советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Instagram @averbukhofficial

Теплые пожелания знаменитостям оставили многие звезды. Среди них певица и актриса Анна Семенович, фигурист Александр Жулин, звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович» и другие. Фанаты были растроганы нежным постом.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как развивался роман Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха, а также как отнеслась к замужеству актрисы ее мамы.

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