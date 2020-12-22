Кому достанется наследство Валентина Гафта?

15 декабря страна простилась с народным артистом Валентином Гафтом. Церемония проходила в театре «Современник», где актер служил почти полвека. Чего он не мог простить себе перед смертью? За что на него злились многие коллеги по сцене? И кому достанется наследство великого Гафта? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Гараж», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи», «Мастер и Маргарита». Валентин Гафт прекрасно играл и благородного героя, и отпетого негодяя. Артист умел вживаться в каждую роль.

«Мне повезло, я делал первые шаги в кино, как режиссер, держа его руку в своей руке. Он великий актер: сильный, одаренный», — поделился Владимир Машков.

Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом, проводить Гафта в последний путь собрались десятки коллег.

«Он был настолько парадоксальным, что он мог в одной фразе сказать исключающие вещи. Он мог сказать: „Я сыграл замечательную роль, но режиссер полное говно!“ В этом весь Гафт!» — вспоминал Марк Рудинштейн.

Валентин Гафт ушел на 86-году жизни от последствий перенесенного инсульта. Он заболел еще в марте 2019-го, но тогда актер не собирался сдаваться. И по телефону из больницы его голос звучал достаточно бодро.

«Я жив, я 15-го буду играть спектакль», — сообщил он после перенесенного инсульта.

Последние годы Валентин Иосифович также страдал от неизлечимой болезни Паркинсона, которая постепенно забирала его силы. Жена Гафта, актриса Ольга Остроумова до последнего была рядом с Валентином Иосифовичем. Именно она взяла на себя заботу о супруге в период его тяжелой болезни.

«Могу сказать, что мне выпала честь и счастье прожить с этим человеком близко довольно много лет. Я старалась быть его защитницей, товарищем, другом», — рассказала актриса изданию StarHit.

В жизни Гафта кино и театр существовали как две параллельные линии. Но была еще и третья. Артист прославился как автор острых эпиграмм в адрес коллег. На него обижались. Некоторые с ним даже не разговаривали годами. Но потом прощали.

«Вчера весь вечер слушал Лепса и до сих не успокоюсь, он так орал, идя по рельсам, что испугался встречный поезд. Это я помню. А что-то я писал ему в ответ. А ну, да, будь здоров, будь крепок, стоик, будь и гибок как удав, мы с тобой этот поезд остановим, Лепс и Гафт», — поделился воспоминаниями певец.

Он прожил яркую артистическую жизнь, сыграл сотни ролей в кино и на театральной сцене. Насыщенной была и его личная жизнь. С первой женой, манекенщицей Еленой Изергиной, они провели восемь лет. Но та ушла от него к молодому драматургу.

Второй женой Валентина Гафта стала балерина Инна Елисеева. Брак разрушил деспотичный и властный характер супруги. Даже рождение дочери Ольги не спасло отношения. Впоследствии Гафт нещадно винил себя за то, что оставил дочь с бывшей женой. Мать не разрешала девушки жить отдельно от нее. У них часто возникали конфликты. В 2002-м Ольга покончила с собой в 29 лет.

«После того, как ее не стало, он очень сильно жалел об ее уходе и его это очень травмировало, он изменился, стал замкнутым», — поделился Никас Сафронов.

В жизни актера было много романов. В одном из них родился внебрачный сын Вадим. Сейчас он живет в Бразилии и не виделся с отцом много лет. На похороны приехать не смог из-за пандемии и закрытых границ. По словам Ольги Остроумовой, он намерен претендовать на наследство отца: квартира в центре столицы и подмосковная дача. Однако для этого мужчина должен будет доказать свое родство.

«По праву все должно достаться Оле Остроумовой. Потому что Оля была с ним многие годы. Она отдала ему свою жизнь. <…> С кем он там переспал, извините, когда в свободном полете был. И я считаю, что это будет несправедливо, если это достанется кому-то другому», — пояснил Сафронов.

Остроумова и Гафт поженились в 1993 году. Ради супруги Гафт принял православие. Они жили душа в душу.

«Что же за дура я такая. Надо было сразу прощать. Валечка, я тебя благодарю за твою нежность. Очень люблю, никаких обид не осталось! Прощай!» — сказала Остроумова во время прощания с мужем.

Похоронили Валентина Гафта на Троекуровском кладбище. Народного артиста проводили под аплодисменты и крики браво.