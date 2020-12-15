Гроб с телом актера Валентина Гафта под аплодисменты вынесли из «Современника»

Гроб с телом ушедшего из жизни актера театра и кино, режиссера, писателя и поэта Валентина Гафта под аплодисменты вынесли из «Современника». Церемония прощания с народным артистом РСФСР состоялась на основной сцене.

Многочисленные друзья и коллеги знаменитости в ходе траурного мероприятия выражали соболезнования вдове Валентина Гафта — народной артистке РФ Ольге Остроумовой.

Отдать последнюю дань Валентину Гафту пришли актеры Сергей Гармаш, Эммануил Виторган, Александр Рапопорт, Лия Ахеджакова, Елена Яковлева, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, певец Александр Розенбаум, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, певец Григорий Лепс, режиссер Юрий Грымов, актер Евгений Миронов и другие.

Похороны народного артиста РСФСР пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Последние часы он провел в своем доме в поселке Жаворонки Одинцовского района рядом с женой. За городом актер восстанавливался после перенесенного год назад инсульта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Розенбаум сказал проникновенные слова в адрес ушедшего из жизни Валентина Гафта.