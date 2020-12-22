Смена эпох и магия чисел: Чего ждать человечеству после слияния Юпитера и Сатурна
Пока астрономы наблюдают редкое небесное явление, астрологи строят прогнозы на будущее.
Фото, видео: Depositphotos / mariephotos;5-tv.ru
Астрономы австралийской обсерватории заявили, что поймали сигнал из космоса и не могут объяснить его естественными причинами. Полгода пытались. То есть это не радиоволна от спутника, не искажения от космических тел. Загадка. Инопланетная цивилизация?
Кто знает, но район, откуда пришел сигнал - перспективный. Проксима Центавра, ближайшая к нашему солнцу звезда. Вокруг нее вращаются 2 планеты похожие на нашу.
Но увы, сегодня все астрономы Земли смотрят в другую сторону - на слившиеся воедино Юпитер и Сатурн. Астрологи тоже не спят : определяют как это явление, в день зимнего солнцестояния зеркальной даты 21. 12. 2020 влияет на судьбы.
Корреспондент Сергей Лесков узнал много занятного. Подробности в репортаже.
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