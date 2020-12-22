«Наступил большой медовый месяц»: Авербух прокомментировал свадьбу с Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух наконец поделился эмоциями от свадьбы с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В интервью StarHit.ru он рассказал о том, чего ждет от брака.

«Как и обещали, говорим, когда есть о чем сказать. Не собираемся скрывать это важное для нас двоих событие. С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь», — заявил спортсмен.

Илья поблагодарил поклонников и знакомых за добрые слова, которые те оставили на страницах в соцсетях, и отметил, что он и Лиза тронуты каждым сообщением.

«Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше — наша жизнь», — поделился молодожен.

Авербух и Арзамасова официально узаконили свои отношения 20 декабря. Торжественная церемония бракосочетания состоялась в Москве. Свадьбу сыграли тайно, многие близкие звезд даже не подозревали, что они планировали расписаться. Известно, что у супругов большая разница в возрасте — Илья старше Елизаветы на 22 года.

Как писал 5-tv.ru, таролог рассказала, что брак актрисы и фигуриста будет крайне удачным.