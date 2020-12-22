Приют для опьяневших: Стало известно, когда в Россию вернут вытрезвители

С 1 января в России появятся платные медицинские вытрезвители. Об этом пишет URA.RU.

В третьем чтении закон о восстановлении в Российской Федерации региональных систем вытрезвителей Госдума приняла во вторник. Теперь регионы страны смогут создавать медицинские и немедицинские вытрезвители на основе государственно-частного партнерства. Полицейские будут доставлять в них пьяных граждан.

Перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, предполагается обязательный осмотр медицинским работником, чтобы исключить заболевание, при котором необходима госпитализация. Стоимость ночи, проведенной в вытрезвителе, составит в среднем 1,5 тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительству Российской Федерации хотят разрешить сдерживать цены на продукты.