Певец Николай Басков проговорился о разводе Наташи Королевой и Тарзана. Правда, остались сомнения, в шутку он это сказал или всерьез.

Недавно исполнитель поделился с подписчиками в Instagram закадровым видео к одному из новогодних огоньков. Он стал снимать сидевшую рядом Наташу Королеву и объявил ее новый статус.

«Какая компашка новогодняя. Посмотрите — разведенка… ой, то есть нет, это…» — начал Басков, но откровения прервала шлепнувшая его по руке Королева со словами: «Чур тебя».

Вместо пояснений сказанному Басков быстро привлек в кадр сидевшего с ними рядом юмориста Александра Ревву. Объяснений по поводу «разведенки» он так и не дал.

В сети сразу стали обсуждать случившееся. Мнение пользователей разделились. Одни считают, что Басков просто неудачно пошутил на фоне скандала с изменой Тарзана, а другие — что случайно «сдал» подругу с потрохами.

Сама Королева продолжает утверждать, что между ними с мужем все отлично. Недавно она ездила отдыхать в Танзанию, где до этого проводил отпуск Тарзан. Пока непонятно, провели ли они время на Занзибаре вместе, или дело было в съемках для нового реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, как подруга Наташи Королевой прокомментировала слухи о ее разводе с Тарзаном.