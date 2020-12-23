«Выходит замуж тетя Лиза»: как Ургант пошутил о свадьбе Арзамасовой и Авербуха

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Анна Васильева
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Телеведущий призвал зрителей не путать штамп в паспорте со штаммом коронавируса.

«Выходит замуж тетя Лиза»: как Ургант пошутил о свадьбе Арзамасовой и Авербуха

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Иван Ургант в стихах пошутил над новостью о бракосочетании актрисы Лизы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха. В своем вечернем шоу телеведущий напомнил, что некоторые страны прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса. Ургант призвал не путать штамм со штампом.

«Штамп — это то, что сейчас появилось в паспорте у Ильи Авербуха», — заявил шоумен.

Молодоженов Ургант поздравил детским стихотворением писателя Александра Раскина: «Выходит замуж тетя Лиза — кто мог такого ждать сюрприза».

Фигурист старше своей новоиспеченной жены на 22 года — ему сейчас 47 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной брака между актрисой Лизой Арзамасовой и фигуристом Ильей Авербухом могут быть детские комплексы девушки. К такому мнению пришли психологи. Пара неожиданно для знакомых и фанатов оформила свои отношения 20 декабря в Москве.

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