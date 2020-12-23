Детские комплексы: Психолог объяснила, почему Арзамасова выбрала в мужья Авербуха

Причиной брака между актрисой Лизой Арзамасовой и фигуристом Ильей Авербухом могут быть детские комплексы девушки. К такому мнению пришли психологи, пишет Общественная служба новостей. Пара неожиданно для знакомых и фанатов оформила свои отношения 20 декабря в Москве.

То, что Лиза выбрала себе в супруги мужчину на 22 года старше нее, может говорить о проблемах в отношениях с отцом. Возможно, ей сильно не хватало его ласки и внимания в детстве, считает семейный психолог Наталья Наумова.

«Если девушка выбирает человека намного старше себя — это указывает, что у нее были сложные взаимоотношения с папой или ей уделяли мало времени. Поэтому ей нужна опека, ей нужен покровитель», — уверена она.

Известно, что звезда «Папиных дочек» очень близка с матерью. Это ее усилиями девочка с малых лет ходила на всевозможные пробы и рано смогла добиться интересных ролей в сериалах, кино и на сцене. Какой у нее характер — тоже важно для семейного благополучия Арзамасовой.

«Если мама была властная, то и мужчина будет властным, возможно, даже жестоким. Взаимоотношения тогда выстроятся по принципу жертва-палач. Если мама была мягкая, то отношения старше своего возраста обычно проходят хорошо», — рассказала Наумова.

Впрочем, это не означает скорого развода. Если обе стороны настроены на создание семьи, со стороны супруга нет сопротивления родни, то брак может быть долгим и счастливым. Согласны с ней и карты Таро — в семье Арзамасовой и Авербуха должно появиться много детей.

Психолог Светлана Бояринова убеждена, что разница в возрасте не станет причиной скорого развода молодой актрисы и экс-фигуриста.

«С одной стороны, разница, действительно, большая и люди выросли в разных поколениях. База разная. С другой стороны, в нем может быть что-то, что искренне восхищает эту девушку. Если ее устраивает сексуальные способности, то, собственно, почему и нет», — отметила она.

Instagram @liza_arzamasova

Кроме того, истории известно немало удачных браков у людей разного возраста. Причина в талантах одного или обоих супругов, в уважении и обожании. В пример можно привести брак Олега Табакова и Марины Зудиной.

«Иногда даже бывает, что такие браки более крепкие. Потому что мужчина восхищается молодой женщиной. Женщина может восхищаться харизмой мужчины, его характером», — пояснила Светлана.

О романе между Ильей Авербухом и Лизой Арзамасовой стало известно только в сентябре 2020 года. Впрочем, многие убеждены, что встречаться пара стала еще несколько лет назад — возможно, до или вскоре после совершеннолетия актрисы. Свело их детище Авербуха — проект «Ледниковый период», в котором молодая артистка принимала участие.

Ранее 5-tv.ru писал, как сексолог описала сценарии развития брака Авербуха и Арзамасовой.