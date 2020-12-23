Братья Сафроновы все вместе госпитализированы в столичную больницу
Медики диагностировали у иллюзионистов серьезные заболевания.
Фото: ТАСС / Геодакян Артем
Известные иллюзионисты братья Сафроновы экстренно госпитализированы накануне в одну из столичных больниц. По информации 5-tv.ru, медики диагностировали у них серьезные заболевания.
У старшего Ильи и младшего Андрея жалобы на воспалительный процесс в желудке. У Сергея дела обстоят более серьезно — тяжелый недуг.
К слову, ухудшение состояния здоровья может быть связано с тяжелым стрессом. Около месяца назад Сергей был вынужден покинуть шоу «Битва экстрасенсов» из-за разразившегося скандала с обвинением во взяточничестве. Одна из участниц Алина Вердиш заявила, что она заплатила ему полтора миллиона рублей за «билет» в финал сезона, но так в него и не попала. В случае, если вина Серегя Сафронова будет доказана, то ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается столичная полиция.
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