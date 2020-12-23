Предельная высота: нужен ли Петербургу еще один небоскреб?

Накануне Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга обнародовал предложение об изменении предельных параметров строительства объектов на территории города. Мотивация — возведение 460-метрового небоскреба на месте бывшей гостиницы «Россия» на Московском проспекте.

Отмечалось, что общественные слушания по реализации данного проекта состоятся 31 декабря 2020 года. Однако в отличие от автора инициативы, эксперты особых надежд на положительное решение не питают.

В беседе с 5-tv.ru специалисты в области архитектуры и жители Северной столицы выразили свое мнение относительно спорного проекта.

Невозможно построить?

Как отметил директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, рассуждать всерьез о данной инициативе в принципе не имеет смысла. И на то есть ряд веских причин. Во-первых, земельный участок, указанный в плане, входит в границы зоны охраны объектов культурного наследия. Следовательно, высота строений здесь строго ограничена: максимум 40 метров.

«Этот параметр невозможно изменить в рамках правил землепользования и застройки. Заявка, о которой все говорят и пишут, — просто некомпетентное заявление. И оно будет комиссией отклонено по формальным обстоятельствам», — подчеркнул эксперт.

Во-вторых, если и задаться целью изменить предельные величины, то потратить на это придется несколько месяцев, а то и лет.

«Та предельная высота, которая действует на данной территории, установленная законом Санкт-Петербурга „О режимах зоны охраны объектов культурного наследия“, призвана защищать архитектурный ансамбль Московского проспекта. Этот параметр может быть изменен только после согласования с Министерством культуры по результатам историко-культурной экспертизы. Ничего этого, конечно, нет, и в ближайшие годы это невозможно», — пояснил Александр Карпов.

Ввиду вышеперечисленных обстоятельств, тех, кто подал заявку на изменение предельной высоты строений, эксперт называет не иначе как «безграмотными людьми».

Архитектурный критик Мария Элькина, в свою очередь, отмечает и другую причину, по которой авторам проекта скорее всего будет отказано в удовлетворении требований. По словам специалиста, второй небоскреб Санкт-Петербургу просто не нужен. Конечно, высотка будет привлекать к себе внимание, однако пользы от нее не будет вообще.

«Мы говорим про небоскреб как про абстракцию, очередное взятие высоты, и это смущает. Мы не видим проекта, мы не знаем, хороший ли вкус у заказчика. Потому что если мы собираемся построить что-то высотой 460 метров, то нужно построить что-то неплохое. Поэтому в целом, наверное, нужно построить что-то не менее полезное, но менее выдающееся», — заключила критик.

И все-таки нужен?

А вот театральный режиссер Лев Рахлин настаивает, что городу не помешает заиметь еще одно привлекательное строение. Он отмечает, что Московский проспект не исторический центр Петербурга, а потому и архитектура зданий может разительно отличаться.

«Я абсолютно „за“! Я против того, чтобы меняли акваторию. Сегодня если стоишь напротив коллегии или у Медного всадника над всем возвышается „Лахта-Центр“. По-моему, это величайшая глупость была (Строить бизнес-центр — Прим.ред.). А что касается небоскреба на Московском проспекте, сам Бог велел там делать такие здания!» — подчеркнул деятель искусства и добавил, что неплохо было бы воздвигнуть еще пару-тройку, а то и десяток красивых высоток.

Впрочем, пока самый большой небоскреб в Европе — «Лахта-Центра» — полностью не сдан, говорить о возведении второго брата-близнеца, действительно, рано.

Известно, что ради реализации проекта его авторам пришлось пройти буквально через «огонь, воду и медные трубы».

Изначально амбициозный проект планировалось реализовать практически в сердце Северной столицы - на Охте. При постройке было выдвинуто две основные претензии: высота будет портить облик царского города и что делать с памятником «Шведская крепость Ниеншанц», находящемуся на выделенной под объект территории. Не помогло отбиться от противников и страстное желание облагородить район, который был и есть до сих пор беден в плане инфраструктуры. В качестве аргумента были и новые рабочие места для тысяч жителей района.

В итоге, инициаторам удалось найти общий с экс-губернатором Валентиной Матвиенко. Ее указом монумент был перенесен к парку 300-летия на намывные зоны.

Для того чтобы реализовать замысел как можно скорее, к строительству было привлечено огромное количество рабочих. По примерным подсчетам, в одну смену трудилось порядка 6500 человек. Работа шла non-стоп. Команда специалистов состояла не только из россиян, но и немцев, итальянцев, сербов, корейцев, узбеков и таджиков. Согласно плану, общая площадь комплекса составляет ни много ни мало — 400 тысяч квадратных метров, что в 1,5раза больше уникальной штаб-квартиры Apple.

Сегодня авторы проекта находятся в поисках подрядчика для отделки «Лахта-Центра».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Лахта-Центре» начали проверку после того, как руфер забрался на вершину небоскреба.