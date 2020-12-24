Экс-супруг Шафировой рассказал о планах, которые она строила перед смертью

Бывший супруг светской львицы Ирины Шафировой, которую 22 декабря нашли мертвой на улице в столичном районе Хамовники, рассказал о несбывшихся планах погибшей. По словам Бориса Шафирова, он не мог даже подумать о возможной гибели матери своих детей, так как праздники семья собиралась провести вместе.

«Мы общались каждый день, у нас были прекрасные дружеские отношения. За день до смерти мы с ней разговаривали, у нас были планы встретить вместе Новый год, как с детьми провести время, она хотела с подругами по Красной площади погулять. Она купила елку даже… Ничего не предвещало беды», — признался он в интервью «МК».

Тело 45-летней женщины с размозженной головой было обнаружено днем в Ружейном переулке в Москве. Предполагается, что Шафирова выпала из окна 15 этажа. Причина трагедии пока официально не установлена. По некоторым данным, светская львица могла свести счеты с жизнью.

Бывший муж Шафировой отметил, что сожалеет о случившемся, ведь Ирина оставалась для него близким человеком. Теперь он намерен вернуться со съемного жилья в когда-то общую с погибшей квартиру к своим детям.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места гибели светской львицы Ирины Шафировой.