«Вещи Карпович не раз оказывались на улице»: Новые отношения Прилучного рушатся?

|
Рита Цветкова
1 069

Коллеги по съемочной площадке заметили, что актер стал активно флиртовать с 24-летней актрисой Зепюр Брутян.

«Вещи Карпович не раз оказывались на улице»: Новые отношения Прилучного рушатся?

Фото: Instagram @bugevuge

Как утверждают коллеги актера Павла Прилучного, его отношения со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович находятся под угрозой из-за нового увлечения артиста 24-летней коллегой Зепюр Брутян.

Жгучая брюнетка снималась с Павлом в первом сезоне сериала «В клетке». На тот момент  супруга Павла Агата Муцениеце заподозрила неладное и прямо спросила, что происходит. Теперь, после развода и во время новых отношений с Мирославой, начались съемки второго сезона, и, по слухам, чувства актера к Зепюр вспыхнули вновь.Facebook @ZepyurBrutyan

Как говорят общие знакомые Прилучного и Карпович, девушка старается не замечать знаков внимания любимого к другим женщинам, но делать это становится все сложнее. Кроме того, Мирославу держат в стороне от детей актера, что как будто подтверждает шаткость ее позиций в жизни Павла.

«Паша ведь все еще живет с ней под одной крышей. Правда, они часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице. Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на то время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой!» — цитирует коллег звезды KP.RU. 

Впрочем, когда-то сюрпризом для экс-супруги Муцениеце стала поездка Прилучного с детьми и Мирославой в Крым. Так что о полном дистанцировании от наследников  раньше речи не шло. Сама Агата признавалась, что после развода усомнилась в способности мужчин быть верными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больше всего пугало Муцениеце после расставания с Прилучным.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.46
0.11 91.98
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:33
«Даже думают матом»: в каких сферах работники чаще всего сквернословят?
11:15
В Колумбии раскрыли роль иностранных спецслужб в высылке российских дипломатов
10:57
Фото подозреваемого в жестоком убийстве хореографа в Москве
10:47
Кристина Орбакайте рассказала, что Пугачева готовит на Новый год
10:28
Мужчина выстрелил в голову бывшей жене в Москве
10:25
Подробности жестокого убийства хореографа в Москве отвергнутым поклонником

Сейчас читают

Сколько раз в жизни влюбятся разные знаки зодиака?
Предельная высота: нужен ли Петербургу еще один небоскреб?
Брошенная и несчастная: кем была трагически погибшая Ирина Шафирова
«Грустно все это»: Миро посоветовала Арзамасовой скорее разводиться

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

ТОП-4 светских львиц, умерших от «красивой» жизни — фото
Линдеманн открыл онлайн-магазин Doctor Dick
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака