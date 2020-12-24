«Вещи Карпович не раз оказывались на улице»: Новые отношения Прилучного рушатся?

Как утверждают коллеги актера Павла Прилучного, его отношения со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович находятся под угрозой из-за нового увлечения артиста 24-летней коллегой Зепюр Брутян.

Жгучая брюнетка снималась с Павлом в первом сезоне сериала «В клетке». На тот момент супруга Павла Агата Муцениеце заподозрила неладное и прямо спросила, что происходит. Теперь, после развода и во время новых отношений с Мирославой, начались съемки второго сезона, и, по слухам, чувства актера к Зепюр вспыхнули вновь. Facebook @ZepyurBrutyan

Как говорят общие знакомые Прилучного и Карпович, девушка старается не замечать знаков внимания любимого к другим женщинам, но делать это становится все сложнее. Кроме того, Мирославу держат в стороне от детей актера, что как будто подтверждает шаткость ее позиций в жизни Павла.

«Паша ведь все еще живет с ней под одной крышей. Правда, они часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице. Когда к Павлу приезжают погостить дети, Прилучный просит Карпович покинуть дом на то время. Ему нравится одному проводить время с сыном и дочкой!» — цитирует коллег звезды KP.RU.

Впрочем, когда-то сюрпризом для экс-супруги Муцениеце стала поездка Прилучного с детьми и Мирославой в Крым. Так что о полном дистанцировании от наследников раньше речи не шло. Сама Агата признавалась, что после развода усомнилась в способности мужчин быть верными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больше всего пугало Муцениеце после расставания с Прилучным.