Видео обысков у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Фургала

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 043

На кадрах видно, что к дому приехали сотрудники СОБР, на месте работают следователи СК России и криминалисты.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru

Тема:
Арест Сергея Фургала

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места обысков у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На записи видно, что к дому Ларисы Стародубовой приехали сотрудники СОБР, также на месте работают следователи СК России и криминалисты. Действия правоохранителей связаны с расследованием дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь».

Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранители проводят обыски у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой с целью найти документы о деятельности «черного бухгалтера» Фургала Галины Алейниковой, которая, по предварительной версии, с соучастниками готовилась к хищению более 305 миллионов рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск» с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности. Кроме того, следствие проверяет законность получение кредита у ООО «Торэкс-Хабаровск», собственника завода «Амурсталь».

Тема:
Арест Сергея Фургала
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