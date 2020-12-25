Видео обысков у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Фургала

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места обысков у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На записи видно, что к дому Ларисы Стародубовой приехали сотрудники СОБР, также на месте работают следователи СК России и криминалисты. Действия правоохранителей связаны с расследованием дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь».

Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранители проводят обыски у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой с целью найти документы о деятельности «черного бухгалтера» Фургала Галины Алейниковой, которая, по предварительной версии, с соучастниками готовилась к хищению более 305 миллионов рублей у ООО «Торэкс-Хабаровск» с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности. Кроме того, следствие проверяет законность получение кредита у ООО «Торэкс-Хабаровск», собственника завода «Амурсталь».