Предотвращен теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток

Сотрудниками ФСБ предотвращен теракт, который готовил студент колледжа. По данным силовиков, 17-летний подросток собирал взрывное устройство по инструкциям из сети.

В съемной квартире у него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления устройства.

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.