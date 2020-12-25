Предотвращен теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток

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Нюра Незванова
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По данным сотрудников ФСБ, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; ФСБ РФ

Сотрудниками ФСБ предотвращен теракт, который готовил студент колледжа. По данным силовиков, 17-летний подросток собирал взрывное устройство по инструкциям из сети.

В съемной квартире у него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления устройства.

По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

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