Предотвращен теракт в Тамбове, который готовил 17-летний подросток
По данным сотрудников ФСБ, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; ФСБ РФ
Сотрудниками ФСБ предотвращен теракт, который готовил студент колледжа. По данным силовиков, 17-летний подросток собирал взрывное устройство по инструкциям из сети.
В съемной квартире у него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления устройства.
По факту приготовления к теракту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
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