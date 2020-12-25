«Мостик в другой год»: маг о том, что ждет в период Рождественского коридора

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Рита Цветкова
Эксклюзив 1 909

По мнению Татьяны Светлой, в этот период важно быть предельно внимательным к своим словам и поступкам.

Фото, видео: Depositphotos / SergKovbasyuk; 5-tv.ru

Ясновидящая и маг Татьяна Светлая рассказала, как пройти через так называемый Рождественский коридор, благополучно попрощаться с 2020 годом и уверенно войти в наступающий 2021-й.

Рождественский коридор — это особое время в году, когда человеческая энергия сплетается с космической, что может иметь значительные последствия в будущем. Этот период длится с 25 декабря по 6 января, но, по разным данным, действие особых сил коридора может продолжаться до 19 января.

«Это переход из одного года в другой, когда миры смещаются. Это некий своеобразный мостик между годами, по которому человек может переходить из одного года в другой. В этот период закладывается будущая программа всего следующего года», — поясняет Татьяна.

В это время важно, считает ясновидящая, проявить максимальную заботу и внимание к близким. То, каким будет ваше общение с окружающими с 25 декабря по 6 января, определит события грядущего года. Если вы хотите привлечь радость и счастье в дом, проведите ближайшие дни в атмосфере взаимопонимания и доброты. Навестите родственников, друзей, подарите им тепло и ощутите ответную нежность.

«Не рекомендуется ругаться, ссориться, иначе вас будут в течение всего года преследовать неудачи, возможны разводы, финансовые потери», — считает Светлая.

К слову, сегодня еще одно событие может сказаться на жизни человечества. По мнению таролога Галины Янко, астероид, который максимально приблизится к Земле, способен повлиять на общее самочувствие каждого из нас и даже на состояние здоровья.

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