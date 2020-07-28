Главный оппонент доцента-расчленителя Соколова ответил на обвинения в суде

В суде Петербурга сегодня дал показания главный научный оппонент доцента-расчленителя Олега Соколова. Сам историк утверждает, что Евгений Понасенков стал своеобразным триггером убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

Якобы, он организовал научную травлю Соколова, обвиняя его в плагиате и, якобы, именно это обстоятельство привело к трагедии. Понасенков все эти предположения назвал «бредом».

«Он не раскаивается в том, что совершил, он начисто забыл про свою сожительницу. Он думает только обо мне», — подчеркнул Панасенков.

Понасенкова попросили дать характеристику доценту-убийце. По его словам, сегодня он чуть ли не впервые увидел Соколова трезвым. По встречам вне зала суда историк запомнился Понасенкову человеком агрессивным, истеричным и страдающим манией величия.