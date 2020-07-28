Главный оппонент доцента-расчленителя Соколова ответил на обвинения в суде

Эфирная новость 48

Евгений Понасенков подчеркнул, что впервые увидел Олега Соколова трезвым.

Фото, видео: Instagram @evgenii_ponasenkov, 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

В суде Петербурга сегодня дал показания главный научный оппонент доцента-расчленителя Олега Соколова. Сам историк утверждает, что Евгений Понасенков стал своеобразным триггером убийства аспирантки Анастасии Ещенко.

Якобы, он организовал научную травлю Соколова, обвиняя его в плагиате и, якобы, именно это обстоятельство привело к трагедии. Понасенков все эти предположения назвал «бредом».

«Он не раскаивается в том, что совершил, он начисто забыл про свою сожительницу. Он думает только обо мне», — подчеркнул Панасенков.

Понасенкова попросили дать характеристику доценту-убийце. По его словам, сегодня он чуть ли не впервые увидел Соколова трезвым. По встречам вне зала суда историк запомнился Понасенкову человеком агрессивным, истеричным и страдающим манией величия.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
27 июл
«Смотрите мне в глаза!» — как Понасенков довел историка Соколова до истерики в суде
27 июл
«Столица расчленителей»: ТОП-5 самых зверских убийств в Петербурге
19 июл
На историка Соколова подает в суд за клевету его оппонент Понасенков
17 июл
Обвиняемый в убийстве доцент Соколов раскрыл тему романа, который пишет в СИЗО
16 июл
Почему доцент Соколов переложил вину в убийстве студентки Ещенко на своего научного оппонента?
15 июл
«Трагедия превратилась в фарс»: Понасенков — об обвинениях историка Соколова
15 июл
«Ломали жизнь»: Историк Соколов назвал «истинного» виновника трагедии
9 июл
Пили коньяк, ели икру: гости историка Соколова, подозреваемого в расчленении аспирантки, о вечере после убийства
8 июл
«Учеба — на первом месте»: одноклассница расчлененной Ещенко рассказала о ее детстве
8 июл
Дело доцента Соколова: подозреваемый хотел сбежать во Францию?

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
71.59
-0.01 83.78
0.68
День Крещения Руси и Кирики-мокродырики: Почему сегодня нельзя оставлять...

Последние новости

2:10
Боня рассказала, что начала слышать голоса
1:58
Польша испугалась размещать истребители F-35 Lightning II вблизи Калининграда
1:28
«Надо подумать насчет порнушки»: Карпович не прочь повторить фотосъемку ню
1:14
Главный оппонент доцента-расчленителя Соколова ответил на обвинения в суде
0:59
Алибасов пожаловался, что из-за выпитого «Крота» у него не работает память
0:45
Видео разрушения подъезда от гранаты, использованной против полицейских в Самаре

Сейчас читают

Фото: фигуристка Липницкая впервые показала своего ребенка
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок