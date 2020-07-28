Главный оппонент доцента-расчленителя Соколова ответил на обвинения в суде
Евгений Понасенков подчеркнул, что впервые увидел Олега Соколова трезвым.
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Фото, видео: Instagram @evgenii_ponasenkov, 5-tv.ru
В суде Петербурга сегодня дал показания главный научный оппонент доцента-расчленителя Олега Соколова. Сам историк утверждает, что Евгений Понасенков стал своеобразным триггером убийства аспирантки Анастасии Ещенко.
Якобы, он организовал научную травлю Соколова, обвиняя его в плагиате и, якобы, именно это обстоятельство привело к трагедии. Понасенков все эти предположения назвал «бредом».
«Он не раскаивается в том, что совершил, он начисто забыл про свою сожительницу. Он думает только обо мне», — подчеркнул Панасенков.
Понасенкова попросили дать характеристику доценту-убийце. По его словам, сегодня он чуть ли не впервые увидел Соколова трезвым. По встречам вне зала суда историк запомнился Понасенкову человеком агрессивным, истеричным и страдающим манией величия.
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