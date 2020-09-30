«Угрожал утюгом, накинул поводья и душил»: экс-студентка дала показания против Соколова

В суде Петербурга проходит очередное заседание по делу историка Олега Соколова, который подозревается в убийстве и расчленении своей студентки Анастасии Ещенко.

Задолго до громкого убийства, еще в 2008-м другая его ученица Екатерина Пржигодская, которая якобы также состояла с ним в отношениях, пыталась привлечь преподавателя к ответственности за агрессивные действия в свой адрес. Сегодня в суде девушка заявила, что Соколов избивал ее и угрожал расправой.

Свидетельница объяснила, что, вступая с преподавателем в отношения, не знала, что он женат. Сколов еще какое-то время обманывал Екатерину и обещал развестись. Пржигодская пыталась разорвать отношения с преподавателем, которые на тот момент длились почти год, тогда Соколов вышел из себя.

«Он мне тогда опять сказал, что ему нужно еще время. Я собрала чемодан и собралась уйти. Он устроил истерику, ползал на коленях, просил прощения. 29 ноября 2008 года случился большой конфликт, когда он применил силу», — вспомнила Пржигодская.

По словам бывшей студентки, подсудимый заманил ее в свою квартиру, привязал к стулу. Историк якобы угрожал девушке раскаленным утюгом, обещал убить и закопать на ближайшей стройке.

«Он связал мне руки сзади. Я начала получать удары. Он посадил меня на стул. В комнате были задрапированы стены красной тканью. В конце он накинул на меня кожаные поводья для лошадей и стал меня душить. Все это происходило не при свете, он принес свечи. Когда я стала задыхаться, я потеряла сознание. Он принес воды, он меня отпустил — стал плакать, что я его довела до состояния аффекта», — рассказала постраавшая.

Пржигодская поделилась, что после случившегося Соколов постоянно оказывал на нее психологическое давление, в том числе через мать девушки. Таким образом преподаватель пытался добиться, чтобы Екатерина забрала заявление о покушении на убийство из полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилась петиция о наказании для расчленителя Соколова.