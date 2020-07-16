Почему доцент Соколов переложил вину в убийстве студентки Ещенко на своего научного оппонента?
Историк убежден, что трагедии можно было бы избежать, если бы не действия московского коллеги Евгения Понасенкова.
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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru
В деле доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки — новый поворот. На суде пожилой историк заявил — в трагедии виноват москвич Евгений Понасенков.
Он тоже историк и давний оппонент Соколова и своей критикой довел петербургского коллегу до крайнего психологического истощения. Нервы не выдержали — и произошло убийство.
Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин подробно расспросил нового фигуранта скандала — какова его роль во всем этом. Подробности в репортаже.
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