Почему доцент Соколов переложил вину в убийстве студентки Ещенко на своего научного оппонента?

Эфирная новость 29

Историк убежден, что трагедии можно было бы избежать, если бы не действия московского коллеги Евгения Понасенкова.

Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку

В деле доцента Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки — новый поворот. На суде пожилой историк заявил — в трагедии виноват москвич Евгений Понасенков.

Он тоже историк и давний оппонент Соколова и своей критикой довел петербургского коллегу до крайнего психологического истощения. Нервы не выдержали — и произошло убийство.

Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин подробно расспросил нового фигуранта скандала — какова его роль во всем этом. Подробности в репортаже.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку
15 июл
«Трагедия превратилась в фарс»: Понасенков — об обвинениях историка Соколова
15 июл
«Ломали жизнь»: Историк Соколов назвал «истинного» виновника трагедии
9 июл
Пили коньяк, ели икру: гости историка Соколова, подозреваемого в расчленении аспирантки, о вечере после убийства
8 июл
«Учеба — на первом месте»: одноклассница расчлененной Ещенко рассказала о ее детстве
8 июл
Дело доцента Соколова: подозреваемый хотел сбежать во Францию?
8 июл
«Не надо думать, что она белая и пушистая»: свидетель по делу Соколова о Ещенко
7 июл
Переписка Соколова и убитой студентки: почему историк рьяно настаивал на ее оглашении
6 июл
Адвокат семьи Ещенко подозревает, что переписка историка с аспиранткой была подправлена Соколовым
6 июл
«Ненавижу тебя и твоих выродков»: Новые подробности скандала Соколова и его жертвы
3 июл
Историк Соколов «изъявил желание» поставить ему в камеру телевизор

Читайте также

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.80
-0.33 80.84
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
Канье Уэст официально подал заявку для участия в выборах президента США
7:49
Полиции могут разрешить прослушивать звонки с «серых» номеров
7:42
Виторган затроллил Собчак после ее поста в стиле «мамочек»
7:36
Семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции
7:29
Глава Twitter пообещал расследовать взлом аккаунтов знаменитостей
7:22
Не Иркутск, а сибирская Венеция! Вместо улиц люди передвигаются по каналам — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака
Во МХАТе началась массовая травля артистов после того, как они подали в суд на театр
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок