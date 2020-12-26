ТОП-5 застольных игр для веселого Нового года в период пандемии

Ведущий Георгий Коробов поделился с 5-tv.ru секретом успешного новогоднего застолья — это, конечно, веселые конкурсы! В связи с пандемией коронавируса и соответствующими ограничениями, в этом году россияне встретят 2021-й не в ресторанах и клубах, а дома, в кругу друзей и близких. Но и семейный праздник может стать незабываемым, если к нему немного подготовиться заранее. Итак, записывайте пять проверенных развлечений для домашнего Нового года!

Тайный Санта

Для того, чтобы эта игра удалась, нужно, чтобы все гости предварительно позаботились о небольших подарках друг для друга. Важно, чтобы это были примерно равноценные дары, не именные. Это могут быть сувениры, наборы сладостей — как договоритесь.

«Когда будут приходить гости, встречайте их с большим мешком и просите туда отправить свой подарок. Когда наступит Новый год, пробьют куранты, вы встретите 2021-й, тащите мешок за стол, и пусть каждый по очереди, не глядя и не на ощупь, достает себе новогодний подарок», — объясняет Георгий.

Разговорный аукцион

Вы, наверняка, представляете себе, как проходят торги в крупных аукционных домах. Ведущий называет сумму лота, и на последнем предложении от покупателя останавливается: «Сумма раз, сумма два, сумма три! Продано!».

«У нас то же самое только со словами. Выбираем любую тему: футбол, ушедший год, новый год, принципы и традиции семьи, что угодно. Самая популярная тема здесь будет об алкогольных напитках мира, а если есть дети, могут быть просто напитки», — говорит эксперт.

Задача участников — называть различные алкогольные напитки до того момента, пока не настанет пауза. Когда все будут судорожно перебирать в голове алкоголь, ведущий посчитает: «Ром раз, ром два, ром три!». И победителем станет тот, кто последний назвал напиток.

«Поверьте, через 15 минут останутся одни алкогольные эксперты, обычные напитки будут названы, и они будут называть кальвадос, брагу и даже тройной одеколон. Это очень смешно», — добавил Георгий.

Новогодняя лотерея

Приготовьте заранее листочки с написанными на них номерами по количеству гостей. Когда ваши друзья и родные гости будут приходить, раздавайте им эти «лотерейные билеты». В определенный момент все должны достать свои номера, потом с помощью генератора случайных чисел вы определите самого везучего.

«Сто раз я проводил эту вещь и сто раз видел невероятно счастливых и довольных гостей, которым ничего не пришлось делать, и просто благодаря судьбе, с помощью своего счастливого билетика они выиграли подарок», — признается ведущий.

Допой!

Нет, эта игра не связана с допИванием чужих напитков. Она про допЕвание известных песен! Выбирается один ведущий, или ведущие в дальнейшем могут меняться по кругу, и две команды участников. Заводила начинает петь знакомую всем композицию. И когда он доходит до популярного момента, то умолкает, а все остальные должны хором допеть — громко и в ритм. И если у них это получается, ведущий засчитывает балл.

Чемпионат мира по танцам

Новый год отмечают во всех странах мира, а танцы, как правило, начинаются еще за столом, когда становится так весело, что не усидеть. Воспользуйтесь этим на вашем празднике.

«Подготовьте заранее музыку, и ставьте по очереди для каждого человека — Бразилию, Аргентину, Америку. И пусть они показывают, как празднуют новый год за столом в разных частях мира. У конкурса может быть второй раунд с обычными танцами и третий — среди победителей», — учит эксперт.

Новогоднее настроение каждый из нас способен создать при любых условиях. И даже если вы не можете отправиться на зажигательную вечеринку, не огорчайтесь — просто устройте ее в собственной квартире!

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