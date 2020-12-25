Плохая примета: ТОП-6 подарков, которые нельзя принимать

В преддверии новогодних праздников люди торопятся приготовить сюрпризы для близких и друзей. Но для суеверных выбор дара осложняется некоторыми запретами. По народным приметам, есть вещи, которые ни в коем случае нельзя принимать даже от искренних доброжелателей.

Часы

Дарить часы — сокращать время жизни. Так думают не только в России, но и, например, в Китае. Дело в том, что иероглифы, обозначающие смерть и часы, очень похожи. Существует даже страшная примета, что часы преподносят как приглашение на похороны.

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Зеркало

С давних времен считается, что принимать в подарок зеркало — большой риск. В старину верили, что его могут подарить завистники, и жизнь женщины после этого превратится в сущий кошмар. Также бытует мнение, что подаренное зеркало принесет в семью ссоры и обиды, возможно, даже станет причиной расставания.

Носовой платок

Связь в этом случае очевидна: принимаешь в дар платочек — готовься лить горькие слезы. В некоторых культурах именно носовые платки считаются символом болезни или большого горя. Если обновка и не приведет к большой беде, то пустые хлопоты и проблемы гарантирует.

Жемчуг

По древним легендам жемчуг является символом слез безутешных вдов и сирот. Возможно, это связано с преданием о том, что моллюск, создавая перламутровую бусину, страдает и плачет. Однако учеными сей факт не доказан. Некоторые суеверные люди думают, что, получив в подарок жемчужное украшение, рискуют заболеть или даже потерять кого-то из любимых.

Пустой кошелек

Одна из самых популярных примет. Те, кто верит в приметы, могут подумать, что преподнесший пустой кошелек желает им бедности. Поэтому прежде чем брать его, позаботьтесь, чтобы даритель положил в отделение пару купюр.

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Нож

Вместе с дареным ножом в дом приходят ссоры и разногласия. Он, как любое холодное оружие или даже острая кухонная утварь, способен как бы перерезать семейное счастье и идиллию. Поэтому особо мнительным не стоит принимать такой подарок. Однако есть способ его «обезвредить». Если дать за нож дарителю монетку, для темных сил он из подарка превратится в покупку, и несчастий можно будет избежать.

Кроме запретных даров народная мудрость предостерегает и от передаривания вещей, сделанных вручную, пишет Lisa.ru. Так, вы как будто отказываетесь от частички души, вложенной автором в подарок. А это, согласно преданию, привлекает беды и другие «наказания».

Что бы вы ни пожелали в Новый год, помните одно — приметы действуют только на тех, кто в них верит.

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