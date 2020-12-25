Максим Галкин показал свой заснеженный замок с новогодней подсветкой

Максим Галкин порадовал своих поклонников завораживающим видео своего заснеженного сада и замка в новогодней подсветке. Резиденция звездной семьи, как известно, располагается в деревне Грязь Московской области. Юморист проходит с камерой по нетронутой человеческими следами белоснежной дорожке, вдоль которой стоят фонари. А впереди на возвышении стоит огромный дом в стиле средневекового замка, украшенный светящимися гирляндами.

«Как красиво снежно! Какая прелесть!» — восхищается Галкин за кадром.

Но вдруг камера в руках автора ролика вздрагивает — он поскользнулся и чуть не упал, пытаясь запечатлеть эту зимнюю сказку.

«Прелесть-то прелесть, но и навернуться можно!», — комментирует свой пируэт юморист.

Instagram @maxgalkinru

Ранее медиум Мариам Циминтия рассказала 5-tv.ru, что ждет семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина в новом 2021 году.