Максим Галкин показал свой заснеженный замок с новогодней подсветкой

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Светлана Александрова
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Муж Аллы Пугачевой чуть не разбился, пытаясь запечатлеть на видео зимнюю сказку.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев; Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин порадовал своих поклонников завораживающим видео своего заснеженного сада и замка в новогодней подсветке. Резиденция звездной семьи, как известно, располагается в деревне Грязь Московской области. Юморист проходит с камерой по нетронутой человеческими следами белоснежной дорожке, вдоль которой стоят фонари. А впереди на возвышении стоит огромный дом в стиле средневекового замка, украшенный светящимися гирляндами.

«Как красиво снежно! Какая прелесть!» — восхищается Галкин за кадром.

Но вдруг камера в руках автора ролика вздрагивает — он поскользнулся и чуть не упал, пытаясь запечатлеть эту зимнюю сказку.

«Прелесть-то прелесть, но и навернуться можно!», — комментирует свой пируэт юморист.

Instagram @maxgalkinru

Ранее медиум Мариам Циминтия рассказала 5-tv.ru, что ждет семью Аллы Пугачевой и Максима Галкина в новом 2021 году.

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