ТОП-6 популярных новогодних примет, которые помогут обрести счастье в 2022 году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 4 220

Привлечь удачу в Новом году можно довольно легко: главное, следовать нескольким простым советам.

ТОП-6 популярных новогодних примет, которые помогут обрести счастье в 2022 году

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

С Новым годом связано множество ритуалов, традиций и, главное, примет. Самая известная из них, конечно, «Как встретишь Новый год, так его и проведешь», но есть и другие, не менее популярные.

«В новогоднюю ночь с обновкой ― целый год ходить в обновках».

Согласно примете, в праздничную ночь нужно надеть новую вещь, в которой вы будете чувствовать  себя комфортно и уютно, и тогда весь год будет радовать вас частыми обновками.

«Кому должен — всем прощаю!»

Примета означает, что Новый год – повод вернуть долги, прибраться дома, выбросить из него хлам, а также помириться с близкими и друзьями, чтобы начинать год «с чистого листа».

«Встретить Новый год с купюрой в кармане».

Считается, что в новогоднюю ночь нужно положить крупную купюру в правый карман, и тогда весь следующий год будет денежным.

«Не спи в Новогоднюю ночь, а то год проспишь».

Примета гласит, что если в Новый год лечь спать, а не праздновать, то все интересные и важные события в течение года можно пропустить, иначе говоря, «проспать».

«Проводить Старый год».

По примете за час до наступления Нового года нужно вспомнить, каким был год уходящий, поблагодарить его за все хорошее, что в нем произошло, и отпустить с ним все плохое.

«Сжечь бумажку с желаниеми и выпить пепел с шампанским».

Во время боя курантов нужно написать на бумаге желание, затем ее сжечь, а пепел высыпать в бокал шампанского и выпить до того последнего удара курантов.

Новогодних примет множество, пишет портал 1obl.ru, самое главное — верить в них, только тогда они сбудутся.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, астролог рассказала о ритуалах для привлечения денег в 2021 году.

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