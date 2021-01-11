Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство

Рита Цветкова
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Невероятное сходство рэпера и историка моды долгое время не давало покоя публике, а модный эксперт заявил, что бывал на родине рэпера как раз 22 года назад.

Моргенштерн и Александр Васильев сделали ДНК-тест на отцовство

Фото: ТАСС / Геодакян Артем, Ковалев Петр

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн — настоящее имя артиста) и историк моды Александр Васильев встретились на съемках ток-шоу «Давай поженимся!», чтобы проверить свое родство с помощью теста ДНК. Поводом для исследования стало бурное обсуждение публикой невероятного сходства знаменитостей.

На передаче был показан коллаж из фотографий музыканта и телеведущего, на котором общие черты были очевидны. Как заметила Лариса Гузеева, у Васильева и Моргенштерна совпадают скулы, разрез глаз, крупная нижняя челюсть — снимки в одном возрасте буквально не отличить друг от друга! Подогрел интерес к результату теста ДНК и сам историк моды, заявив, что 22 года назад (столько лет сейчас Алишеру) он бывал на родине артиста в Уфе и имел близкое свидание с таинственной женщиной. Моргенштерн в ответ засомневался, не врала ли ему мать о том, кто его отец.

 
 
 
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Публикация от Александр Васильев (@alexandre_vassiliev)

В итоге о том, что рэпер пришел поддержать друга и саунд-продюсера Slava Marlow (Артем Готлиб) в выборе невесты, все позабыли. Первыми словами Васильева при появлении в студии были: «Где он? Сына!». Модный эксперт в шутку добавил, что фамилию Моргенштерн музыкант получил в связи с тем, что был зачат на рассвете. Он добавил, что у артиста есть проблемы в воспитании, но виной всему непутевый отец, на 22 года бросивший парня.

YouTube / Давай поженимся!

Во время «оглашения» результата теста ДНК, для которого на сцену вышла исполнительница танца живота, женщина обронила листок с записью и приступила к творческому номеру. Интрига так и не была раскрыта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса Настасья Самбурская отреагировала на новость о возможном родстве Александра Васильева и Алишера Моргенштерна.

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