Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 декабря по 3 января

Неделя с 28 декабря по 3 января будет любопытной. Общий фон обещает некоторый разлад в любовной и сексуальной сфере. В сфере романтики и отношений возможны иллюзии или обман, которые приведут к разочарованиям. Также вероятны вспышки страсти и агрессии, которые приведут к негативным последствиям.

Из позитивного: у многих случатся моменты ясности, озарения, вещие сны или интуитивные прозрения. Ими можно воспользоваться, в том числе и в праздничные дни, загадав правильные желания, которые обязательно сбудутся.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, каким знакам зодиака звезды будут помогать во всех начинаниях, а кому придется пережить неприятные моменты.

Овен — гороскоп на неделю

Овны будут хороши в любви, но неудачливы в переговорах. Любовная сфера обещает вам большой подъем, увеличение симпатии к противоположному полу, жажду романтических отношений и близкого общения. А вот переговоры на работе могут пройти неудачно, завести в тупик. Вам будет трудно найти решение, приемлемое для всех сторон, сложно подобрать подходящие слова и вообще ясно мыслить.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов продолжается исключительно благоприятный период в деловой сфере. Уверенность в себе, напористость, хорошее понимание, чего вы хотите, — помогут добиваться своих целей. Повышение переговорных навыков, способность точно сформулировать свою мысль и донести ее до собеседника также поможет в этом.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов ожидается неразбериха в любовной сфере. Возможно быстрое завязывание новых контактов, которые ни к чему не приведут, а принесут одни лишь разочарования. Возможна неудовлетворенность текущими отношениями, неспособность найти компромисс, эмоциональная неудовлетворенность, снижение симпатии, а также ссоры и размолвки.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит конфликтный период. Прежде всего, во взаимодействии с окружающими вам захочется настоять на своем, не отступать от своих позиций, проявить свою гордость и достоинство. В данном случае это не рекомендуется, так как может привести к ссорам или даже разрыву отношений. Также в пылу общения вам может быть сложно найти нужные слова, на язык будут лезть такие фразы, которые задевают собеседников и мешают взаимопониманию.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя обещает большую удачу в любовной сфере. Вам будет легко завязывать отношения, флиртовать, идти на сближение. Вы познаете вкус любви и радость отношений. Используйте эту неделю, чтобы развить свои навыки в этом искусстве. Да и время самое подходящее, Новогодняя ночь шепчет о том же.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоящая неделя принесет в целом положительное самочувствие, собранность, ясность мысли, способность точно и четко действовать. Однако для любовной сферы период не благоприятный. Возможны конфликты, ссоры, размолвки, а также придирки с вашей стороны к своему избраннику. В эти праздничные дни вам будет хорошо посвятить свои усилия приятным хлопотам по хозяйству.

Весы — гороскоп на неделю

Весам лучше всего будет праздновать, наслаждаться жизнью, отношениями, общением с любимыми людьми, — и ни о чем не думать. Деловой настрой, мысли не тему работы и попытки сделать что-то целенаправленное — скорее всего приведут к разочарованию. Неделя не подходящая для того, чтобы думать о делах или вести переговоры.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя поможет обдумать сложившееся положение, проанализировать все факты и принять правильное решение. Когда решение будет принято, вы точно будете знать, что делать. Так уж вы устроены.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы находятся на пике обаяния и популярности. Притяжение к противоположному полу будет максимальным и подтолкнет вас к приятным авантюрам и приключениям. Неделя обещает вам праздничный настрой, радость и наслаждения.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов будет вдумчивое настроение. Захочется поразмыслить о том, что несет предстоящий год, спланировать свои усилия, поставить новые цели. Этим и займитесь. А в канун дня рождения можете загадать желание, оно обязательно сбудется.

Водолей — гороскоп на неделю

А Водолеев предстоящая неделя будет располагать прежде всего к флирту и активности в любовной сфере. Возможны новые знакомства, заигрывания, приятные контакты. Также неделя хороша для творчества. В целом она принесет вам радость, удовольствие и хорошее настроение.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам будет легко объясниться с окружающими, донести свою точку зрения, описать свои переживания. Однако эмоциональной полноты и большого удовольствия это не принесет. Неделя обещает дисбаланс в сфере эмоций, любви и личных отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно есть представителям разных знаков зодиака для привлечения удачи.