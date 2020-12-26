Вдову Олега Табакова экстренно госпитализировали

Марина Зудина — вдова Олега Табакова — почувствовала себя нехорошо и ей вызвали скорую помощь. Осмотрев 55-летнюю актрису медики пришли к решению о необходимости госпитализации женщины. В итоге — артистку отправили в одну из столичных клиник.

По предварительным данным, у вдовы Олега Табакова диагностирована вертебро-базилярная недостаточность.