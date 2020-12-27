В чем нельзя встречать Новый 2021 год? — рекомендации астролога

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Василий Заика
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По словам Веры Шторм, россиянам необходимо заручиться благосклонностью символа года.

В чем нельзя встречать Новый 2021 год? — рекомендации астролога

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Астролог Вера Шторм в интервью Wday.ru рассказала россиянам, в чем категорически нельзя встречать Новый 2021 год. По словам специалиста, нашим соотечественникам следует заручиться благосклонностью символа предстоящих 365 дней.

Бык, по сути, является домашним скотом и должен быть довольно мирным. Несмотря на это, животное легко вывести из себя, и тогда никому мало не покажется.

Чтобы угодить упрямому и сильному символу 2021 года, достаточно исключить из гардероба в новогоднюю ночь экстравагантные и новомодные наряды. Подойдет элегантная одежда простого кроя.

Красный цвет для Быка под строжайшим запретом. Женщинам стоит обратить на это особое внимание в плане лака для ногтей или помады. Кроме того, не стоит надевать вещи оранжевого оттенка, с леопардовыми пятнами, а также использовать любые хищные принты, например, под рептилию.

Цвет 2021 года — белый. В момент подбора предметов гардероба обратите внимание на бежевый, пастельный, серебристый и другие спокойные оттенки.

Не стоит забывать, что скромность также украшает человека. Вера Шторм отмечает, что Бык животное экономное и в некотором роде даже прижимистое. Символ года не будет терпеть излишний пафос и вычурность. Яркие блестящие украшения, а также бриллианты, стоит оставить в шкатулке до лучших времен. Серебряные безделушки в 2021 году притянут удачу и достаток.

Астролог указала, что россиянам не следует и слишком упрощать праздничный образ. Полностью исключите халаты, тапки, футболки и джинсы.

Женщинам необходимо в новогоднюю ночь — 2021 отказаться от ношения брюк. Белого металлического Быка, как и любого мужчину, очарует элегантное и стильное платье.

Выполнив ряд вполне несложных условий, каждый может рассчитывать на благосклонность символа 2021 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ни в коем случае не должно быть на новогоднем столе.

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